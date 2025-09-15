Tudor uoči hrvatskog derbija u Ligi prvaka: 'Euforija ne smije zamagliti realnost'

Nakon dramatične pobjede nad Interom (4:3) u Serie A, trener Juventusa Igor Tudor upozorio je svoje igrače da ostanu smireni i koncentrirani pred početak Lige prvaka. Torinski velikan u utorak u Torinu dočekuje Borussiju Dortmund, prošlosezonskog finalista elitnog europskog natjecanja.

'Igrali smo protiv najjače momčadi Serie A po potencijalu kadra i pobijedili, iako nismo odigrali najbolje. To nam mora biti podsjetnik na našu pravu vrijednost i na to što smo mogli napraviti bolje' poručio je Tudor na konferenciji za novinare.

Dodao je kako je Liga prvaka posebna priča:

'To je drugačije natjecanje, lijepo i fascinantno. Iz mog iskustva, igrači u Ligi prvaka zaborave na umor, svi žele igrati. To je privilegij.'

Protivnik u utorak bit će momčad Dortmunda, koja je sezonu u Bundesligi otvorila s dvije pobjede i remijem. Tudor je posebno naglasio kvalitetu njemačkog doprvaka:

'Oni su velika momčad, ne samo u Njemačkoj nego i na europskoj sceni. Jedva čekamo početak ovog prekrasnog natjecanja. Koliko daleko možemo ići? O tome sada ne razmišljamo.'

Velika tema uoči utakmice je i 20-godišnji Kenan Yildiz, koji je fantastičnim pogotkom protiv Intera oduševio navijače i medije. Mnogi su ga već počeli uspoređivati s legendarnim Alessandrom Del Pierom, no Tudor je pozvao na strpljenje:

'Neka uživa u nogometu i raste u miru.'

Na kraju je pohvalio atmosferu u svlačionici i posvećenost svojih igrača:

'Sretan sam jer treniram skupinu ozbiljnih i fokusiranih momaka.'

Juventus tako u Ligu prvaka ulazi s pobjedničkim zamahom, ali Tudor jasno daje do znanja – euforija ne smije zamagliti realnost.

