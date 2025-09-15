pravi golgeter /

Kad zabija, zabija skoro svima: Morata na bizaran način zamalo matirao vlastitog golmana

Kad zabija, zabija skoro svima: Morata na bizaran način zamalo matirao vlastitog golmana
Foto: Profimedia

Na sreću domaćih, vratar Butez bio je priseban i uspio spriječiti autogol sezone.

15.9.2025.
21:21
Sportski.net
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U posljednjoj utakmici 3. kola Serie A sastaju se Como i Genoa. Prije toga, bodove su podijelili Hellas Verona i Cremonese, no hrvatske navijače početak susreta u Comu nije razveselio – trener Cesc Fàbregas odlučio je ostaviti trojicu Hrvata, Smolčića, Batruinu i Čavlinu, na klupi.

Najbizarniji trenutak dogodio se već na startu. Álvaro Morata, koji je prvi put krenuo od prve minute za klub s Velikog jezera, nesmotreno i vidno iziritiran zbog prekršaja koji mu nisu dosuđeni, pokušao je snažno ispucati loptu prema protivniku. Umjesto toga, poslao ju je ravno prema vlastitoj mreži. Na sreću domaćih, vratar Butez bio je priseban i uspio spriječiti autogol sezone.

 

 

Srećom po Como, nezgoda nije ostavila posljedice. Mladi talent Nico Paz, baš na Moratinu asistenciju ubrzo je sjajnim pogotkom doveo domaćine u vodstvo i preusmjerio utakmicu u željenom smjeru.

 

Pogledajte video: Janica Kostelić iskreno: 'Ni olimpijska medalja nije toliko iscrpljujuća kao roditeljstvo'

Cesc FabregasComoAlvaro MorataSerie A
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
pravi golgeter /
Kad zabija, zabija skoro svima: Morata na bizaran način zamalo matirao vlastitog golmana