Kad zabija, zabija skoro svima: Morata na bizaran način zamalo matirao vlastitog golmana

U posljednjoj utakmici 3. kola Serie A sastaju se Como i Genoa. Prije toga, bodove su podijelili Hellas Verona i Cremonese, no hrvatske navijače početak susreta u Comu nije razveselio – trener Cesc Fàbregas odlučio je ostaviti trojicu Hrvata, Smolčića, Batruinu i Čavlinu, na klupi.

Najbizarniji trenutak dogodio se već na startu. Álvaro Morata, koji je prvi put krenuo od prve minute za klub s Velikog jezera, nesmotreno i vidno iziritiran zbog prekršaja koji mu nisu dosuđeni, pokušao je snažno ispucati loptu prema protivniku. Umjesto toga, poslao ju je ravno prema vlastitoj mreži. Na sreću domaćih, vratar Butez bio je priseban i uspio spriječiti autogol sezone.

Srećom po Como, nezgoda nije ostavila posljedice. Mladi talent Nico Paz, baš na Moratinu asistenciju ubrzo je sjajnim pogotkom doveo domaćine u vodstvo i preusmjerio utakmicu u željenom smjeru.

🚨🇮🇹 | GOAL: NICO PAZ OPENS THE SCORING FOR COMO! MORATA WITH THE ASSIST! BEAUTIFUL FINISH!



Como 1-0 Genoa pic.twitter.com/nuD3TilgtW — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) September 15, 2025

