Tetovaža koja će rasplakati navijače: Evo kako se najbolji prijatelj oprostio od Dioga Jote
Portugalski reprezentativac Rúben Neves pokazao je novu tetovažu na lijevoj nozi u čast tragično preminulom prijatelju i bivšem suigraču Diogu Joti.
Na tetovaži je prikazan zagrljaj Nevesa i Jote, uz natpis „Diogo J.“ i broj 21 – broj koji će Neves odsad nositi u portugalskom dresu.
Jota je zajedno s bratom Andréom Silvom poginuo u prometnoj nesreći u Španjolskoj 3. srpnja, a vijest je potresla cijeli nogometni svijet. Neves i Jota igrali su zajedno u Portu, Wolverhamptonu i reprezentaciji Portugala, a prijateljstvo su prenijeli i izvan terena.
Na komemoraciji u organizaciji Portugalskog nogometnog saveza Neves je održao emotivan govor pred cijelom reprezentacijom i Cristianom Ronaldom:
„Ja i cijela momčad učinit ćemo sve da Diogo ostane s nama. Hvala Jorge, hvala Diogo – zauvijek ste u našim srcima.“
Obitelji Dioga Jote uručena je posebna medalja, a u sjedištu Saveza otkrivene su brončane replike dresova s Jotinim brojem 21 i Costinim brojem 2.
Jota je za Portugal odigrao 49 utakmica i postigao 14 pogodaka. U karijeri je nosio dres Paçosa Ferreire, Atletica Madrida, Porta, Wolverhamptona i Liverpoola.
