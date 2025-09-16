Legendarni dinamovac za Net-hr o epskom golu Hajduku: 'Mrzili' smo ih, ali i bili prijatelji'

Uoči subotnjeg velikog derbija na Poljudu, gdje će se od 17 sati u sklopu 7. kola SHNL-a sastati Hajduk i Dinamo, portal Net.hr donosi ODBROJAVANJE do spektakla na Poljudu kroz razgovore s legendama hrvatskog nogometa, poznatim trenerima i bivšim nogometašima dva najveća hrvatska nogometna kluba. Gost u novom Svijetu Plavih je Dražen Besek, bivši nogometaš Dinama, danas trener niželigaša NK Varteks.

'Derbi Dinama i Hajduka je nešto posebno'

Razgovarali smo s Draženom Besekom u nedjelju navečer nakon utakmice Dinama i Gorice, te nam je analizirao 6. kolo SHNL-a. Više o tome čitajte - OVDJE. U drugom dijelu razgovora najavio nam je Dražen Besek derbi Hajduka i Dinama.

U posljednja dva kola Dinamo i Hajduk zajedno su prosula čak pet od mogućih šest bodova, što dodatno podiže neizvjesnost i pritisak uoči najveće utakmice hrvatskog nogometa. Dražem Besek zna kako je to igrati veliki derbi Dinama i Hajduka.

"Derbi je nešto posebno, a očekivanja su sve osim da se prognozira rezultat. Jer, povijest nas uči da, bez obzira na formu i jednog i drugog velikana, ne možete prognozirati rezultat, jer to su trenuci inspiracije. Dinamo nakon derbija na Poljudu ima prvu europsku utakmicu ove sezone u Europa ligi protiv Fenerbahčea, tako da se postavlja pitanje kod Dinama u kojem će sastavu istrčati u Splitu. Mario Kovačević i njegov stručni stožer moraju misliti i na te stvari. Mislim da je to derbi koji će biti, bojim se, ne izgubiti. Da li si to Hajduk smije priuštiti, smije li si priuštiti to i Dinamo nakon ovakvog 6. kola SHNL-a koji je za njima. Teško je prognozirati rezultat jer sad, u ovom trenutku, ne vidim zbog čega bi bilo koja momčad bila u prednosti u tom derbiju", priča Dražen Besek koji je krajem prošlog mjeseca gostovao u podcastu Net.hr-a koji se zove Maksanov korner.

'Bila je to jedna specifična situacija za mene'

Tada nam je otkrio da je upravo protiv Hajduka, samo na Maksimiru, prekinuo gol post zabivši Bijelima pogodak koji i dan danas pamti. Dogodilo se to 1987. godine. Dinamo je u tom derbiju poveo, Hajduk preokrenuo, da bi Dinamo na kraju uspio doći do neriješenog rezultata.

Momčadi su nastupili u sljedećim sastavima:

Dinamo: Ladić, Matić, Malbaša, Arslanović, Cvetković, Lesjak, Besek, Munjaković, Boban, Mlinarić, Bogdanović. Još su igrali Vujović i Cvjetković.

Hajduk: Pralija, Miljuš, Jarni, Bogdan, Setinov, Andrijašević, Deverić, Ćelić, Bućan, Asanović, Vulić. Još su igrali Jerolimov i Tipurić.

"To nikad neću zaboraviti. Bila je to jedna specifična situacija za mene u kojoj ja dugo vremena nisam zabio gol. Možda cijelu sezonu prošlu. 'Neka čuje sjeverni i južni pol, Besek je zabio gol'. I to je pokojni poznati radijski reporter Ivo Tomić na radiju Zagreb pjevao. Da, bila je to jedna situacija u kojoj sam osjećao strašni psihološki pritisak. Evo, samo ovo - izbrojao sam si 18 zicera koje nisam zabio za Dinamo u jednoj sezoni, a da sam to zabio, bio bi među prvim strijelcima države. Svi su - od pokojnog Tomislava Židaka i Tomića, puno je novinara Ćiru prozivalo zbog mene - zašto ja igram, a ne mogu zabiti gol. A ja nisam bio napadač, igrao sam veznog, ali sam dolazio u šanse. Ćiro se oglušio na to. Non - stop me stavljao. I došla je ta utakmica protiv Hajduka. Utakmica je završila 3-3, Lesjak je s lijeve strane uzeo loptu, odigrao jednu dubinsku loptu na drugu stranu, ja sam utrčao na drugu stranu."

Nastavio je Besek monolog...

"Mislim da je Pralija bio na golu Hajduka i ja sam primio loptu na prsa, već mi je kao i malo pobjegla, ali sam napravio malo taj izduženi korak i zabio gol. I to je bilo oduševljenje, na stadionu je bilo 50 000 ljudi sigurno, a meni raj. Ja sam tad mogao prestati igrati nogomet. Nije to meni bio prvi gol za Dinamo, ali je nakon dugo vremena i zabio sam gol momčadi koju smo 'mrzili', da se razumijemo. Mi smo svi bili prijatelji, manje - više. Hajduk - Dinamo je bila jedna relacija igračka i prije i poslije utakmice. Naprimjer, Robert Jarni je igrao beka u toj utakmici."

'Jedan od onih nesretnika u Dinamu'

I komentator utakmice je rekao kako je Besek 'konačno zabio gol, jer je on jedan od onih nesretnika u Dinamu o kojem se piše, pred koji se stavlja imperativ da bi već bilo vrijeme da postigne gol. '

"S moje strane je to bilo jedno oduševljenje, a kad sam vidio kakvo je oduševljenje svih, pa i moje familije, roditelja, djevojke u to vrijeme, današnje supruge, ti vidiš da je svima pao kamen sa srca. Mi smo to proživljavali. Nije lako bilo pripremati se za utakmicu kad znaš da su očekivanja da opet ti morap nešto, a dugo nisi. Ali, imam taj karakter da ne odustanem, a to je vrlina mojih pokojnih roditelja, mame i tate, koji su te napravili čvrstim da znaš cijeniti prave vrijednosti. U današnje vrijeme portala, koliko bi me sad razapeli da tako dug period nisam zabio gol. Smetali su mi medijski napisi, peglalo me to, proživljavao sam to, remetilo mi je spavanje. Nisam mogao spavati. Razmišljao sam o tim stvarima, a vidio sam i kod suigrača da ih to dira, a osjećao sam da imam od njih veliku podršku".

'Dobili smo Hajduk u Splitu 4-0'

Besek je u podcastu Net.hr-a 'Maksanov korner' kazao i sljedeće:

"U to vrijeme, stadion Maksimir je bio stalno krcat, manje - više. Nikad nije bilo ispod 10 000 ljudi. Uvijek je bilo 20-30 000 ljudi. To je možda bila neka slabija utakmica protiv nekog kluba da nije Maksimir do kraja bio napunjen. Bili smo dobra ekipa i škvadra, bilo je tu jako puno talenta. Trebalo se izboriti za minute. Morate znati da je u to vrijeme 16 igrača bilo u zapisniku, bile su dvije izmjene, golman je mogao primiti loptu u ruke. Bio je to sasvim drugačiji nogomet nego danas. Igrači su bili izuzetni tehničari, a ja koji sam imao dobru tehniku, ispadao sam kao trkač. Jako puno dobrih igrača je bilo."

U nedjeljnom razgovoru istaknuo je i ovo:

"Igrao sam ja i onu utakmicu u Splitu, kad pričamo o derbiju koji će se u subotu održati u Splitu. To je utakmica kad smo Hajduk dobili 4-0. Sjećam se, došli smo poslije Kup utakmice u kojoj smo izgubili na penale od trećeligaša ili čak četvrtoligaša. I onda dođemo u Split i nitko ne računa na nas, a mi dobijemo 4-0 utakmicu. Mislim da je to bila 1986. godina. To su utakmice u kojima ti nikakav dodatni motiv ne treba, igrač se individualno sam priprema i u tim utakmicama teško može zakazati. To su utakmice u kojima jednostavno atmosfera, ulog, igraju svoje. Mi smo svi manje - više bili sportski prijatelji, i hajdukovci i dinamovci, ali kad se igrao derbi Dinama i Hajduka, išli smo 100 na sat. Privilegija je igrati takve utakmice", zaključio je Dražen Besek.

