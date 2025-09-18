Velika vijest iz Hajduka: Poznata je sudbina Marka Livaje u dresu Bijelih, Vučević prelomio

Sportski direktor Hajduka, Goran Vučević, uoči derbija s Dinamom govorio je o stanju momčadi, treneru Gonzalu Garciji, ali i o onome što najviše zanima navijače, a to je budućnosti Marka Livaje.

„Za Marka ću ekskluzivno reći da u idućih nekoliko dana planiramo potpisati novi ugovor“, poručio je Vučević, potvrdivši da kapetan ostaje na Poljudu.

Livaja je i dalje apsolutno prvo ime HNL-a i simbol Hajduka. Iako u ovoj sezoni ne briljira kao ranijih godina, brojke govore same za sebe, 178 utakmica, 94 gola i 45 asistencija u bijelom dresu. Tri puta najbolji strijelac lige, dvostruki osvajač Kupa, čovjek zbog kojeg je Poljud pun. Novi ugovor dodatno učvršćuje njegov status i otklanja sve dileme oko eventualnog odlaska.

Vučević se u razgovoru za Sportske novosti dotaknuo i nekih bolnih poraza s početka sezone:

„Užasno me smeta utakmica u Tirani. Sve je bilo loše, baš loše. Jednako tako i Varaždin. Nedopustivo je da izgledamo kao u tim utakmicama. Možeš izgubiti kad je protivnik bolji, ali ovdje nije bio.“

O treneru Gonzalu Garciji naglasio je kako je riječ o stručnjaku koji se uklapa u klupsku viziju:

„Stil mu je atraktivan i ofenzivan, igra je napredovala, a za potpuni dojam treba mu još malo vremena.“

Posebno je istaknuo i ulogu Ivana Rakitića, koji se nakon igračke karijere uključio u rad kluba:

„Hajduk mora biti iznimno sretan što ima Rakitića. Bez njega bi bilo puno teže, a njegovo iskustvo je golemo.“

Sve to, međutim, uoči derbija s Dinamom pada u drugi plan. Glavna vijest je jasna, da Marko Livaja ostaje na Poljudu i potpisuje novi ugovor.

