Puknuo mu film! Simeone našao opravdanje za kaos na Anfieldu: 'I ja sam čovjek...'

Trener španjolskog Atletico Madrida Diego Simeone (55) priznao je kako njegovo ponašanje na kraju utakmice protiv Liverpoola nije bilo bilo opravdano, dodavši kako su ga navijači "Redsa" vrijeđali cijelu utakmicu.

Liverpool je na Anfieldu u susretu Lige prvaka pobijedio Atletico Madrid sa 3-2, a odlučujući pogodak postigao je Virgil van Dijk u drugoj minuti nadoknade.

Simeone se u trenucima slavlja domaćih navijača sukobio s dijelom publike, čak je nasrnuo na navijače. Morali su ga zadržavati članovi njegove momčadi i članovi osiguranja. Na koncu je dobio crveni karton i ranije je morao u svlačionicu.

"Moja reakcija nije opravdana, ali ne znate kako je biti vrijeđan 90 minuta bez prestanka," kazao je argentinski stručnjak na konferenciji za medije nakon utakmice.

"Kao što se borimo protiv rasizma, mogli bismo i ovo pogledati, jer nemamo pravo reagirati, a nije lako biti okružen i vrijeđan cijelu utakmicu. I ja sam osoba. Neću ulaziti u detalje o uvredama. Iz moje perspektive, moram održati svoju poziciju, nositi se sa svime što se događa iza klupe, i dok društvo to ne riješi, svaki trener mora živjeti s tim jer se to događa stalno," dodao je "El Cholo".

Atletico je nakon svega šest minuta gubio sa 0-2, no u nastavku susreta uspio je izjednačiti. Ipak, pogodak nizozemnskog stopera donio je pobjedu Liverpoolu.

"Nismo imali sreće kod prvog gola, izbacio nas je s puta, ali s duhom i kvalitetom dečkiju vratili smo se u utakmicu. Utakmicu smo imali na rubu dok nas sjajan gol Virgila nije ostavio s gorkim okusom u ustima," dodao je.

Ovo nije prvi put da se Simeone sukobljava s engleskom publikom, prije tri godine je napustio Old Trafford usred "kiše" predmeta na terenu.

