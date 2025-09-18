Gordon Schildenfeld više nije trener Vukovara, evo tko će ga naslijediti

Gordon Schildenfeld više nije trener novog prvoligaša Vukovara, potvrdio je klub.

Vukovar 1991 je nakon šest kola zadnja momčad na tablici sa samo dva boda, a Schildenfeld napušta klub nakon prošlotjednog teškog poraza od Osijeka (4:0) i ispadanja iz Kupa od Cibalije.

"HNK Vukovar 1991 ovim putem obavještava javnost kako Gordon Schildenfeld više nije trener prve momčadi našeg kluba. U nastavku sezone momčad će privremeno preuzeti dosadašnji pomoćni trener, Kristijan Polovanec.

Gordon je na klupu Vukovara sjeo u studenom 2024. godine i u kratkom vremenu ostavio dubok trag - vodio nas je do povijesnog uspjeha, ulaska u Supersport Hrvatsku nogometnu ligu, čime je ostvario san generacija naših igrača, navijača i svih ljudi koji žive ovaj klub.

Vukovar od srca zahvaljuje Gordonu na svemu što je napravio i što je dao za ovaj klub, za grad i za naše navijače. Njegova uloga u stvaranju jednog od najvećih uspjeha u povijesti Vukovara ostat će zauvijek upisana zlatnim slovima.

Šifo, želimo ti puno sreće i uspjeha u daljnjoj trenerskoj karijeri!", objavio je klub u četvrtak.

Schildenfeld je treći trener koji je dobio otkaz u ovoj sezoni HNL-a. Prije njega Rijeka je otpustila Radomira Đalovića, a Istra 1961 Gorana Tomića.

