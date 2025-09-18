PALA SMJENA /

Gordon Schildenfeld više nije trener Vukovara, evo tko će ga naslijediti

Foto: Davor Javorovic/pixsell

Schildenfeld napušta Vukovar nakon prošlotjednog teškog poraza od Osijeka (4:0) i ispadanja iz Kupa od Cibalije

18.9.2025.
8:23
SPORTSKI.NET
Davor Javorovic/pixsell
Gordon Schildenfeld više nije trener novog prvoligaša Vukovara, potvrdio je klub.

Vukovar 1991 je nakon šest kola zadnja momčad na tablici sa samo dva boda, a Schildenfeld napušta klub nakon prošlotjednog teškog poraza od Osijeka (4:0) i ispadanja iz Kupa od Cibalije.

"HNK Vukovar 1991 ovim putem obavještava javnost kako Gordon Schildenfeld više nije trener prve momčadi našeg kluba. U nastavku sezone momčad će privremeno preuzeti dosadašnji pomoćni trener, Kristijan Polovanec.

Gordon je na klupu Vukovara sjeo u studenom 2024. godine i u kratkom vremenu ostavio dubok trag - vodio nas je do povijesnog uspjeha, ulaska u Supersport Hrvatsku nogometnu ligu, čime je ostvario san generacija naših igrača, navijača i svih ljudi koji žive ovaj klub.

Vukovar od srca zahvaljuje Gordonu na svemu što je napravio i što je dao za ovaj klub, za grad i za naše navijače. Njegova uloga u stvaranju jednog od najvećih uspjeha u povijesti Vukovara ostat će zauvijek upisana zlatnim slovima.

Šifo, želimo ti puno sreće i uspjeha u daljnjoj trenerskoj karijeri!", objavio je klub u četvrtak.

Schildenfeld je treći trener koji je dobio otkaz u ovoj sezoni HNL-a. Prije njega Rijeka je otpustila Radomira Đalovića, a Istra 1961 Gorana Tomića

Hnk Vukovar 1991Gordon Schildenfeld
