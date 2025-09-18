Stanišić je pao na travnjak, a sada su stigle i prve procjene težine ozljede hrvatskog asa!

Josip Stanišić, standardni lijevi bočni Bayerna i važan član hrvatske reprezentacije, napustio je igru u 51. minuti pobjede protiv Chelseaja (3-1) nakon sudara s Trevohom Chalobahom. Pao je na travnjak držeći se za koljeno, što je odmah izazvalo zabrinutost navijača i stručnog stožera.

Prve procjene liječnika sugeriraju da ozljeda nije ozbiljna, a sam Stanišić je smireno komentirao: „Sve je u redu. Primio sam udarac, ali nema drame.“ Njemački novinar Georg Holzner javlja da bi Stanišić trebao biti spreman za sljedeću utakmicu.

Stanišić se posljednjih godina ustalio kao ključni igrač Bayerna i Hrvatske, a njegov povratak u formu nakon ozljede ligamenata omogućio mu je stabilnu poziciju u prvom planu kluba i reprezentacije.

