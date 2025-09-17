Neuerov rekord u Ligi prvaka oduševio Bavarce: Hoće li stići 'nedodirljivog'?
Tu su još i Thomas Müller i Iker Casillas.
Nogometaši Bayerna otvorili su sezonu Lige prvaka uvjerljivom pobjedom nad Chelseajem rezultatom 3:1. Poveli su autogolom Trevoha Chalobaha nakon ubačaja Michaela Olise s desnog krila, a Harry Kane je iz penala povećao prednost.
Chelsea je smanjio golom Colea Palmera, ali Kane je u završnici postavio konačnih 3:1 nakon što mu je Malo Gusto nenamjerno dodao loptu.
Ovom pobjedom golman Bayerna Manuel Neuer upisao je 100. pobjedu u Ligi prvaka, čime je ušao u ekskluzivni klub troznamenkastih pobjeda s legendama poput Cristiana Ronalda, Thomasa Müllera i Ikera Casillasa.
Sve o Ligi prvaka čitajte na portalu Net.hr!
Evo kako stoje brojke:
Cristiano Ronaldo - 115
Thomas Müller - 111
Iker Casillas - 101
Manuel Neuer - 100
