ušao u povijest

Neuerov rekord u Ligi prvaka oduševio Bavarce: Hoće li stići 'nedodirljivog'?

Neuerov rekord u Ligi prvaka oduševio Bavarce: Hoće li stići 'nedodirljivog'?
Foto: Profimedia

Tu su još i Thomas Müller i Iker Casillas.

17.9.2025.
23:55


Nogometaši Bayerna otvorili su sezonu Lige prvaka uvjerljivom pobjedom nad Chelseajem rezultatom 3:1. Poveli su autogolom Trevoha Chalobaha nakon ubačaja Michaela Olise s desnog krila, a Harry Kane je iz penala povećao prednost.

Chelsea je smanjio golom Colea Palmera, ali Kane je u završnici postavio konačnih 3:1 nakon što mu je Malo Gusto nenamjerno dodao loptu.

Ovom pobjedom golman Bayerna Manuel Neuer upisao je 100. pobjedu u Ligi prvaka, čime je ušao u ekskluzivni klub troznamenkastih pobjeda s legendama poput Cristiana Ronalda, Thomasa Müllera i Ikera Casillasa.



Evo kako stoje brojke:

Cristiano Ronaldo - 115

Thomas Müller - 111

Iker Casillas - 101

Manuel Neuer - 100


Neuerov rekord u Ligi prvaka oduševio Bavarce: Hoće li stići 'nedodirljivog'?