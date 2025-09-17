Englezi imaju poseban razlog za slavlje: Ovo nisu nikad u povijesti napravili

Odigrane su sve utakmice drugog od ukupno tri dana na koliko se razvuklo prvo kolo Lige prvaka.

Ponovno smo mogli uživati u odličnim utakmicama, a poseban razlog za zadovoljstvo imaju Englezi.

Naime, po prvi put u povijesti tri engleske momčadi pobijedile su tri španjolske u jednom kolu Lige prvaka.

3 - For the first time ever three English teams have beaten three Spanish sides in a single @championsleague group stage matchday. Difference.#LaLiga #PremierLeague #ChampionsLeague pic.twitter.com/MEFrQxEIXg — OptaJose (@OptaJose) September 17, 2025

Prvo je jučer Arsenal u ranijem terminu svladao Atheltic Bilbao na gostovanju 2-0. U kasnijem terminu Tottenham je doma bio bolji od Villarreala 1-0, a danas je Liverpool na svom terenu svladao Atletico Madrid 3-2.

Ostaje nam za vidjeti kako će proći sutrašnji ogled Newcastlea i Barcelone u kojem ipak španjolska momčad ima nešto veće šanse za pobjedu.

