Englezi imaju poseban razlog za slavlje: Ovo nisu nikad u povijesti napravili

Englezi imaju poseban razlog za slavlje: Ovo nisu nikad u povijesti napravili
Foto: Profimedia

Ostaje nam za vidjeti kako će proći sutrašnji ogled Newcastlea i Barcelone

17.9.2025.
23:28
SPORTSKI.NET
Profimedia
Odigrane su sve utakmice drugog od ukupno tri dana na koliko se razvuklo prvo kolo Lige prvaka

Ponovno smo mogli uživati u odličnim utakmicama, a poseban razlog za zadovoljstvo imaju Englezi. 

Naime, po prvi put u povijesti tri engleske momčadi pobijedile su tri španjolske u jednom kolu Lige prvaka. 

Prvo je jučer Arsenal u ranijem terminu svladao Atheltic Bilbao na gostovanju 2-0. U kasnijem terminu Tottenham je doma bio bolji od Villarreala 1-0, a danas je Liverpool na svom terenu svladao Atletico Madrid 3-2. 

Ostaje nam za vidjeti kako će proći sutrašnji ogled Newcastlea i Barcelone u kojem ipak španjolska momčad ima nešto veće šanse za pobjedu. 

Liga Prvaka
