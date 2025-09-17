Nije bilo lako na Rujevici: Rijeka čekala više od sat vremena pa srušila Maksimir

Nogometaši Rijeke, branitelji naslova pobjednika hrvatskog kupa, svladali su na svojoj Rujevici, u dvoboju šesnaestine finala, četvrtoligaša Maksimir s 4-0 (0-0).

Utakmica se trebala igrati u Zagrebu, ali je zbog sigurnosnih razloga premještena na Rujevicu gdje se veliki favorit Rijeka mučila nešto više od sat vremena. Sve do 63. minute rezultat je bio 0-0, ali je od tada pa do kraja utakmice Rijeka postigla četiri pogotka. Strijelci su bili Tiago Dantas u 63., Ante Matej Jurič u 68., Daniel Adu Adjei u 72. i Amer Gojak u 89. minuti.

U osmini finala Rijeka će gostovati kod Mladosti iz Ždralova.

Veliki derbi Hajduka i Dinama na Poljudu 20. rujna možete od 17.00 pratiti u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.

U uvodnih 15 minuta najživlji igrač Rijeke bio je Oreč koji je jednom zaprijetio, a dva puta pripremio šanse suigračima. U 10. minuti Rijeka je i zabila pogodak, ali je on i poništen baš zbog zaleđa u kojem se našao Oreč.

Nakon uvodnog pritiska Rijeke tempo igre se sve do odmora smirio. Rijeka je i dalje dominirala, jednu je priliku imao Ndockyt, ali su se gosti iz Zagreba relativno lako branili i sve do kraja prvog dijela sačuvali svoju mrežu netaknutom.

Sve o hrvatskom nogometu čitajte na portalu Net.hr!

Bez glavnih zvijezda u momčadi Rijeka se mučila još petnaest minuta u drugom poluvremenu, a onda je u 63. minuti povela. Oreč je centrirao, a Dantas je glavom zabio za 1-0. Samo pet minuta ranije Dantas je ušao u igru.

U 68. minuti već je bilo 2-0, a strijelac je bio Jurič, dok je dvoboj zaključen u 72. kada je ovoljetno pojačanje Rijeke Adu Adjei postigao pogodak za 3-0. Sve je zaključeno golom Gojaka u 89. minuti.

Foto: Goran Kovacic/pixsell

Nogometaši Slaven Belupa plasirali su se među 16 najboljih momčadi nakon gostujuće pobjede u šesnaestini finala protiv Graničara iz Kotoribe od 5-0 (1-0). Slaven Belupo lakoćom je svladao četvrtoligaša koji se dobro nosio s uglednijim suparnikom tijekom prvog poluvremena. Tada je Graničar kapitulirao samo jednom, Ivan Ćubelić je u 28. minuti pogodio za 1-0.

U veću brzinu Slaven Belupo je ubacio u nastavku i ekspresno postigao tri pogotka. Dva je dao Adriano Jagušić, u u 48. i 68. minuti, a jedan 17-godišnji Gabrijel Šivalec u 50. minuti. Nakon četvrtog gola gosti iz Koprivnice su stali i rutinski priveli dvoboj kraju. U finišu je još i Šivalec zabio svoj drugi pogodak za konačnih 5-0.

Slaven Belupo će u osmini finala gostovati u Bijelom Brdu kod BSK-a.

Plasman u osminu finala ranije su izborili Rudeš, Varaždin, Karlovac 1919, Dinamo, Gorica, Varteks, Lokomotiva, Kurilovec, BSK Bijelo Brdo, Mladost Ždralovi, Cibalia i Istra 1961.

Iduće srijede na rasporedu su posljednja dva dvoboja šesnaestine finala. Sastaju se Uljanik - Osijek i Koprivnica - Hajduk.

POGLEDAJTE VIDEO: Španjolac na klupi Rijeke najavljuje prvu pobjedu: 'Igrači moraju pokazati pravu razinu'