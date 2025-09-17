Slavlje na Poljudu: Hajduk pobijedio Dinamo i doveo jednog od najtalentiranijih igrača iz regije

Hajduk je doveo Edvina Pašagića, 16-godišnjeg stopera iz švedskog Malmoa i kadetskog reprezentaivca Bosne i Hercegovine, kojeg se smatra jednim od najtalentiranijih braniča u regiji.

U borbi za Pašagićev transfer Hajduk je pobijedio Dinamo, ali i nizozemski Feyenoord, švicarski Basel te talijanskog giganta Juventus.

Hajduk još nije službeno potvrdio Pašaglićev transfer, ali je on registriran kao nogometaš splitskog kluba u COMET sustavu.

Talentirani Pašaglić je moderni branič koji je po brojnim karakteristikama puno zreliji nego njegovi vršnjaci. Uz poziciju braniča, koja mu je primarna, može igrati i u veznom redu.

