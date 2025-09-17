Španjolska prijeti bojkotom Svjetskog prvenstva 2026. ako se ova reprezentacija plasira

Političke tenzije oko sudjelovanja Izraela na međunarodnim natjecanjima stigle su i do Svjetskog prvenstva u nogometu 2026. godine. Glasnogovornik španjolskih socijalista Patxi López poručio je da bi Španjolska mogla razmotriti bojkot Mundijala ukoliko se Izrael plasira.

„To sada analiziramo, konačnu odluku donijet ćemo kasnije“, rekao je López, dodavši da očekuje reakciju međunarodnih sportskih institucija, po uzoru na isključenje Rusije nakon agresije na Ukrajinu.

Ova izjava dolazi u trenutku pojačanog pritiska na vladu u Madridu da zahtijeva isključenje Izraela zbog rata u Gazi. Prema važećem zakonu, španjolska vlada ima određeni utjecaj na učešće na velikim sportskim događajima, iako je konačna odluka u rukama nogometne federacije.

Izrael se trenutno bori u europskim kvalifikacijama, a nakon pet kola treći je u grupi s Italijom, Norveškom, Estonijom i Moldavijom. U dramatičnom meču protiv Italije poražen je 5:4, a ključni dvoboj igra 14. oktobra u Udinama. Ishod tog susreta mogao bi odlučiti ne samo sportski plasman, već i otvoriti pitanje mogućeg španskog bojkota.

