Fabrizio Romano u ponoć objavio veliku vijest - Mourinho ima novi klub
Mourinho je bez posla otkako je dobio otkaz u turskom Fenerbahceu, a Benfica je bez trenera nakon što je otpustila Brunu Lagu
Jose Mourinho postat će novi trener Benfice, objavio je u četvrtak oko ponoći najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano.
“Jose Mourinho u Benfici, here we go! Usmeni dogovor je postignut za ugovor do 2027. godine.
Mourinho je prihvatio Benficinu ponudu, a formalni koraci uslijedit će u sljedećih 24 sata. Dvogodišnji ugovor je pripremljen", napisao je Romano.
O mourinhovom preuzimanju Benfice piše se već neko vrijeme. Portugalska televizijska postaja RTP ranije ovoga tjedna je objavila da će Mourinho preuzeti tog portugalskog velikana koji je bez trenera otkako je Bruno Lago dobio otkaz poslije poraza od 2-3 u Ligi prvaka kod kuće od Qarabag Agdama.
Mourinho, bivši menadžer Chelseaja, Real Madrida i Manchester Uniteda, zadnji trenerski posao imao je u Fenerbahčeu, gdje je dobio otkaz 29. kolovoza, samo dva dana nakon što je njegovu momčad eliminirala iz kvalifikacija za Ligu prvaka baš Benfica.
Ako se ova vijest potvrdi to će značiti da se 62-godišnji Mourinho vraća u Benficu koju je kratko trenirao Benficu 2000. godine, kada je naslijedio Juppa Heynckesa.
