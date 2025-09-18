Fabrizio Romano u ponoć objavio veliku vijest - Mourinho ima novi klub

Jose Mourinho postat će novi trener Benfice, objavio je u četvrtak oko ponoći najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano.

“Jose Mourinho u Benfici, here we go! Usmeni dogovor je postignut za ugovor do 2027. godine.

Mourinho je prihvatio Benficinu ponudu, a formalni koraci uslijedit će u sljedećih 24 sata. Dvogodišnji ugovor je pripremljen", napisao je Romano.

🚨🦅 BREAKING: José Mourinho to Benfica, here we go! Verbal agreement until June 2027.



Mourinho has accepted Benfica proposal and the formal steps will follow in next 24h.



Two year contract ready for the Special One as Benfica coach. ❤️🤍 pic.twitter.com/7ZUadcEr5e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2025

O mourinhovom preuzimanju Benfice piše se već neko vrijeme. Portugalska televizijska postaja RTP ranije ovoga tjedna je objavila da će Mourinho preuzeti tog portugalskog velikana koji je bez trenera otkako je Bruno Lago dobio otkaz poslije poraza od 2-3 u Ligi prvaka kod kuće od Qarabag Agdama.

Mourinho, bivši menadžer Chelseaja, Real Madrida i Manchester Uniteda, zadnji trenerski posao imao je u Fenerbahčeu, gdje je dobio otkaz 29. kolovoza, samo dva dana nakon što je njegovu momčad eliminirala iz kvalifikacija za Ligu prvaka baš Benfica.

Ako se ova vijest potvrdi to će značiti da se 62-godišnji Mourinho vraća u Benficu koju je kratko trenirao Benficu 2000. godine, kada je naslijedio Juppa Heynckesa.

