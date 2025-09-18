Jurić poslije noći za zaborav u Parizu priznao bolnu istinu: 'Bit ću kontradiktoran'

Nogometaši Paris St. Germaina, branitelji naslova pobjednika Lige prvaka, sa stilom su otvorili ovosezonsko natjecanje te su u srijedu u Parizu s 4-0 pobijedili Atalantu, momčad koju vodi hrvatski trener Ivan Jurić.

Jurić je nakon poraza mogao samo pohvalitit PSG i priznati da je njegova momčad ipak na razini niže.

"Oni su stvarno sjajna momčad, stvarno nevjerojatna. Igrali smo stvarno dobro u prvih deset minuta, ali onda je postalo teško nakon što smo primili drugi gol. Ne možemo biti previše razočarani sobom jer su oni stvarno nevjerojatna momčad, na drugačijoj razini od nas. Moje je mišljenje da je razlika bila ogromna", rekao je pa odgovorio na pitanje koliko Atalta može napraviti u ovoj sezoni Lige prvaka:

"Nedostaju nam četiri igrača koji imaju specifičan utjecaj. Bit ću kontradiktoran i reći da iz ove utakmice mogu izvući puno pozitivnog. Dobili smo Musaha, Bernasconija, Kossounoua, a ako se i ostali vrate, možemo biti konkurentni. Analizirajući utakmice, vidjeli smo da su jedine momčadi koje su im napravile problem Strasbourg i Lens. Odabrali smo igrati na ovaj način, ali izvukao sam puno pozitivnog. Vidio sam svoje igrače kako se natječu s njima. Nije nam bilo lako, ali vidio sam igrače, neke i mlade, koji se stvarno mogu natjecati s njima."

