Legenda hrvatskog nogometa: 'Društvo nam je zatrovano. Stojim iza svega što kažem'

Dobrodošli u novu epizodu podcasta "Maksanov korner"! Danas imamo posebnog gosta – po prvi put u našem podcastu, Dražen Besek, bivši nogometaš Varteksa, Dinama i Olimpije iz Ljubljane, a danas trener niželigaša NK Varteks.

Da je bila jasna komunikacija između Luke Sučića i Zlatka Dalića, vjerujem da ne bi došlo do nesuglasica. Ili je prezentacija komunikacije bila pogrešna. Reprezentacija nije ničija privatna stvar, svatko ima svojih obveza i odgovornosti. Teško mi je ovu situaciju komentirati jer premalo znam da bi mogao reći u pravu je izbornik ili igrač. Pravednost je najbitnija. Dražen Besek u podcastu "Maksanov korner".

Prvi podcast u životu

Dražen je upravo ovim gostovanjem izgubio 'nevinost' što se tiče podcasta jer mu je ovo prvi podcast u životu i to nas posebno veseli jer smo s njim razgovarali iskreno, bez zadrške, o njegovoj bogatoj igrača i trenerskoj karijeri, izazovima nižih liga i nogometu kakav se rijetko vidi s televizijskih ekrana. Besek nam je najavio i 5. kolo SHNL-a, analizirao svaki par pojedinačno, otkrio nepoznate detalje iz svog života, pričao o Zvonimiru Bobanu kad je Zvone tek došao u Dinamo sa 17. godina, Robertu Prosinečkom i toj slavnoj generaciji zagrebačkog Dinama kojoj i on pripada. Otkrio nam je gdje su, na koja mjesta izlazili i što si radili, zbog kojih stvari nije mogao spavati kao igrač i što ga je jako mučilo.

Pričali smo s Besekom i o slučaju Luka Sučić, dotaknuli se i te Dalićeve odluke koja je podijelila hrvatsku nogometnu javnost, približio nam tematiku pravde u javnosti umjesto na nogometnom terenu. Odgovarao nam je i na brzpotezna duhovita pitanja. Dražen Besek je kroničar jednog drugog nogometnog vremena i u ovom podcastu približio nam ga je i vratio sebe u dane kad je igrao nogomet. Pričali smo s Dražen Besekom skoro sat i pol. Tema je bilo pregršt.

Skroman

Dražen Besek skroman je tip koji za sebe misli kako nije niti malo zanimljiv. Zato je malo i ostao iznenađen kad smo ga pozvali u podcast "Maksanov korner". Dražen Besek je itekako zanimljiv tip koji je prošao puno toga i to ćete vidjeti i sami.

"Neću reći da sam skroman, ali jednostavno ono što znam, što mislim, volim podijeliti u krugu ljudi s kojima se družim, svoje mišljenje iznositi kod njih i jednostavno, s njima dijeliti neke stvari, jer oni znaju da nema loše namjere. Pozitivan sam lik, a danas je društvo naše i sve zatrovano i bojim se da nekog ne povrijedim nepravedno, u nekom afektu nešto kažeš i ljudi su osjetljivi, a ja si u stvari želim stvarati prijatelje i funkcioniram tako cijeli život, odgojen sam tako da ono što kažem iza toga stojim, a netko si može to drugačije protumačiti i onda kad vi na otvorenoj sceni nešto kažete, onda si svatko može to protumačiti na svoj način, a ja nisam baš sklon da bi želio da me ljudi krivo procijene.

'Nisam lik koji je umišljen da te svi moraju voljeti'

Mislite li da vas ljudi vole?

"Koliko me vole, toliko me ne vole. Nisam lik koji je umišljen da te svi moraju voljeti. Kroz svoju karijeru prošao sam puno stvari, pogotovo gdje ti stadion fučka kad ideš pucati penal u Maksimiru, a ti zabiješ gol i onda se cijeli stadion okrene i plješće što si zabio gol, jer je to bio podjedonosni gol. Tako da sam u tim stvarima naučio da si ne treba utvarati da ti ljudi svi vole ili mrze. Ljudima ne možeš promijeniti njihovo mišljenje. Možeš iznositi svoje mišljenje, a na njima je da procijene kakav si. Makar, moram isto tako reći, da ne držim baš puno do mišljenja drugih što misle o meni. Lijepo je čuti kad te netko hvali i to je sve dobro, ali ja znam kakav sam prema sebi, prema svojim najbližima i prema ljudima do kojih mi je stalo i to je za mene, u biti, najbitnije", priča Dražen Besek.

'Reprezentacija nije ničija privatna stvar'

O situaciji oko Luke Sučića i njegovom izbacivanju i reprezentacije od strane Zlatka Dalića govori:

"Da je bila jasna komunikacija između Luke Sučića i Zlatka Dalića, vjerujem da ne bi došlo do nesuglasica. Ili je prezentacija komunikacije bila pogrešna. Reprezentacija nije ničija privatna stvar, svatko ima svojih obveza i odgovornosti. Teško mi je ovu situaciju komentirati jer premalo znam da bi mogao reći u pravu je izbornik ili igrač. Svatko za sebe može naći pozitivne stvari, ali njih dvoje znaju kako su komunicirali i bilo bi za sve najbolje, da jedan i drugi daju izjavu o čemu se radi i onda je riješena priča. Kažem, premalo znam i teško mi je pričati o tome. Komunikacija je osnovni faktor nerazumijevanja. Premalo znamo da bi mogli suditi jednu ili drugi stranu. Pravednost je najbitnija. Za hrvatsku nogometnu reprezentaciju se živi i igra za srcem i teško je suditi tko je u pravu jer i mediji i svi mi ne znamo detalje, ne znamo kad se razgovaralo, kad se to dogodilo, što je tko kome rekao. U ovom slučaju je isto bitan tajming, kad se razgovaralo, što je kome rekao."

'Protiv Dalića neću ništa reći, ali dignuta je frka'

Neki kritičari tvrde da je Zlatko Dalić u ovom slučaju ispao licemjer. Slažete li se s tim?

"Protiv Dalića neću ništa reći, a teško je uistinu komentirati takvo što jer premalo znam, pogotovo da se stavljam na stranu, ili Sučićevu ili Dalićevu. Pravednost je ono čime se vodim. Moram biti pravedan u grupi ljufi, ako sam ja lider, ako je izbornik lider, on mora biti pravedan. Isto tako, ja sam svoje vjenčanje tempirao i planirao za period kad nema utakmica, obaveza u nogometu. Ne u toku prvenstva ili natjecanja, ali nismo svi isti. Dignuta je jedna frka. Ne vjerujem da je Luka Sučić zatvorio vrata reprezentaciji za sva vremena, jer bi to bila kazna koja je presedan. U krajnjoj liniji, doći će drugi izbornik i on će odlučiti hoće li ga zvati ili ne."

'Ja bi Sučića pustio bez kazne'

Kako bi ste vi, da ste na Dalićevom mjestu, riješili ovakvu situaciju s Lukom Sučićem?

"Dalić je morao tako postupiti zbog drugih igrača. Ja bi ga, kad me već pitate, pustio, ne bi ga kaznio, jer on u glavi ne bi imao fokus na utakmicu, ne bi bio za tu utakmicu i bolje da ga nema nego da glavom nije ovdje. Teško je, doveli ste me u situaciju u kojoj nisam bio. Javnost mi je sudi, a situacija je između mene i igrača, a javnost ne zna detalje. Teško je nekom u ovom slučaju prijepiti etiketu krivca.

