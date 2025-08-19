Hrvatska bruji o elitnom nogometašu kojeg je Dalić izbacio iz reprezentacije i podijelio naciju

Luka Sučić, mladi veznjak Real Sociedada i donedavno percipiran kao prirodni nasljednik Luka Modrića u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, našao se u središtu najveće afere posljednjih mjeseci u hrvatskom nogometu. Komotno možemo reći kako se pretvorio u mladića o kojem bruji Hrvatska. Odluka izbornika Zlatka Dalića da ga privremeno izbaci s popisa reprezentativaca izazvala je lavinu reakcija i podijelila naciju.

Jedni misle kako takvo što nije u redu i kako je izbornik Zlatko Dalić pokazao licemjerstvo jer se stalno busa u prsa vjerom, domoljubljem i ljubavlju prema obitelji kao važnim dijelom hrvatstva, a s druge strane potez Luke Sučića nije bio u redu jer su se mnogi veći igrači od njega, koji su više zadužili reprezentaciju i hrvatski nogomet, odricali istih ili sličnih stvari zbog nogometne reprezentacije Hrvatske.

Odlazak na vjenčanje koštao ga reprezentacije

Sve je počelo u lipnju, kada je Luka Sučić napustio okupljanje reprezentacije kako bi otišao na sestrino vjenčanje. Iako je pristojno pitao Zlatka Dalića, izbornik je dopustio odlazak, ali mu potez Luke Sučića nije najbolje sjeo. Dalićev princip, već godinama poznat pod pojmom “obitelj”, tada je došao do izražaja – kod njega nema popuštanja. Izbornik je jasno dao do znanja da kršenje pravila i udaljavanje od zajedničkog cilja znači kaznu.

Iznevjerio uzora

Posebno pikantan detalj u cijeloj priči jest što je Sučić prethodno razgovarao s kapetanom Lukom Modrićem. Modrić mu je savjetovao da ne napušta reprezentaciju i da ostane uz momčad. No, mladi veznjak ga nije poslušao.

"Luka, slušaj me, nemoj to raditi", parafrazirat ćemo savjet koji je Luka Modrić dao Luki Sučiću...

U očima javnosti i dijela svlačionice, Luka Sučić “okrenuo je leđa” svom idolu i nogometnom uzoru.

Prije nešto manje od pet godina Sučić je u intervjuu za portal hb.hteam.org govorio:

"Uzor mi je samo jedan – Luka Modrić. Nikad ga nisam vidio uživo i volio bih ga upoznati. Austrija mi je dala sve i ja sam joj na tome zahvalan, ali ja sam Hrvat i moje srce kuca za Hrvatsku."

Luka Sučić otkrio je u istom intervjuu kako je došlo do toga da zaigra za Hrvatsku...

'Ćaća mi je veliki hajdukovac'

"Naš čovjek iz Beča koji radi za HNS Darko Kovačević preporučio je ljudima iz Saveza da me dođu vidjeti. Prvi me u reprezentaciju pozvao izbornik selekcije do 15 godina Mladen Ivančić. Nastupio sam kod njega na turnirima u Austriji, Sloveniji i Italiji i tada mi je kazao da sam – avion! Inače, nastupao sam i za selekcije do 17 i do 19 godina, a dobio sam i poziv za selekciju U-21 za posljednje akcije, ali sam ga morao otkazati zbog ozljede mišića."

Inače, roditelji Luke Sučića su mu za vrijeme rata izbjegli iz Bugojna i doselili se u Linz, gdje je Luka Sučić i rođen 8. rujna 2002.

"Vani navijam samo za Barcelonu, a u Hrvatskoj za Hajduk. To zbog ćaće koji je veliki hajdukovac. Cilj mi je napredovati što brže i što prije dosegnuti A reprezentaciju. To je san svakoga igrača, pa i moj, i svaki dan radim na tome da budem bolji i da što prije ostvarim svojoj san."

San je ostvario: debitirao je, postao standardan u reprezentaciji i bio dio momčadi koja je u Kataru osvojila broncu. No, samo jedan potez – odlazak na svadbu sestre – skupo ga je stajao.

Dalićeva tvrda ruka

Izbornik je već ranije pokazao da ne oprašta “izlete” i guranje reprezentacije u drugi plan. Duje Ćaleta-Car se 2022. godine isto opekao i patio. Vjenčao se tijekom reprezentativnog okupljanja i dvije godine nije dobio poziv u nacionalni dres. Ironijom sudbine, danas su upravo Ćaleta-Car i Sučić suigrači u Real Sociedadu – i stariji kolega mu sada može iz prve ruke objasniti kako izgleda Dalićeva “odgojno-popravna” mjera.

SP pod upitnikom

Sučić će gotovo sigurno biti izvan reprezentacije neko vrijeme, a i njegovo sudjelovanje na nadolazećem Svjetskom prvenstvu dovedeno je u pitanje. Na jednoj strani stoji njegov neosporni talent i potencijal, a na drugoj tvrdokorni Dalićev princip koji jasno poručuje, a on glasi - reprezentacija je svetinja i nitko nije iznad momčadi.

