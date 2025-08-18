Dalić meta nezapamćenih kritika: 'Licemjerno i žalosno. Izborniče, ogroman minus'

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis kandidata za rujanske utakmice Vatrenih u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Nakon uspješnog lipnja, u kojem je Hrvatska upisala maksimalnih šest bodova protiv Gibraltara i Češke uz impresivnu gol-razliku 12-1, početak rujna donosi Vatrenima nove kvalifikacijske izazove na putu do Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Hrvatsku reprezentaciju čeka gostovanje na Farskim otocima 5. rujna, a tri dana potom u Zagrebu će ugostiti Crnu Goru.

Premda je bio dio reprezentacije na SP-u u Kataru i na EP-u u Njemačkoj, ovoga puta na popisu nema Luke Sučića. Podsjetimo, veznjak Real Sociedada je u lipnju propustio kvalifikacijsku utakmicu protiv Češke jer je otišao na sestrino vjenčanje, što Daliću očito nije najbolje sjelo.

Mateo Kovačić i dalje je izvan stroja zbog ozljede, dok je novi napadač turskog Kocealispora Bruno Petković na pretpozivu, zajedno s Mislavom Oršićem, Bornom Sosom i Karlom Leticom.

Popis Zlatka Dalića izazvao je brojne komentare navijača. Najviše mu se predbacivalo zbog nepozivanja Sučića.

U nastavku prenosimo neke komentare s Facebook stranice HNS-a:

"Onaj koji trubi na sav glas o obitelji prekriži igrača jer je išao na vjenčanje svoje sestre... Licemjerno i žalosno."

"Izborniče, ogroman minus zbog izostavljanja Luke Sučića! To bi bar vi koji ste veliki zagovornik zajedništva i obitelji trebali znati, u pitanju je bilo vjenčanje sestre, a ne neke desete rodbine..."

"Zalizani stvarno otpisuje igrača koji će nam nositi igru sljedećih 10 g..."

"Ako stvarno nije pozvao Luku radi SESTRINE svadbe je stvarno krajnje bezobrazno.

Dečka koji će nam nositi veznu liniju odbaci samo tako.

Što je sa malim Vuškovićem??

Mogao je protiv Farskih otoka pozvati nekoliko klinaca.

Kakav Moro, Jakić, Pongračić, Ćaleta-Car ????"

"Luka Sučić još fešta!!! Tako i treba, obitelj na prvom mjestu."

