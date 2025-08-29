Veliki problemi u Realu: Alonso morao moliti kapetana da popriča s podivljalom zvijezdom

Real Madrid ima velikih problema s ponašanjem i igrom Viniciusa Juniora. Brailska zvijezda prolazi vrlo kroz vrlo težak period, a iako bi trebao biti jedan od nositelja momčadi, ligašku utakmicu proteklog vikenda protiv Real Ovieda je započeo na klupi. Trener Xabi Alonso više ne zna kako reagirati pa špajolski mediji pišu kako se za pomoć obratio kapetanu Daniju Carvajalu.

Istina, Vinicius je dobro reagirao po ulasku s klube te ubilježio pogodak i asistenciju u pobjedi od 3:0, ali svima je jasno kako nikome nije u interesu da jedan od najboljih nogometaša današnjice utakmice počinje na klupi.

Xabi Alonso već je pokušao smiriti situaciju privatnim razgovorima u Valdebebasu, no oni nisu urodili plodom. Stoga se španjolski strateg za pomoć okrenuo kapetanu Carvajalu čija riječ ima težinu u svlačionici. Ideja je da kroz jasan i iskren razgovor s njim pokušaju riješiti probleme 25-godišnjeg Brazilca.

Alonso nije mogao ni izbjeći pitanje o Viniciusu na press konferenciji uoči utakmice s Mallorcom: "U svlačionici je najvažnije da su svi spremni doprinijeti, bilo na terenu ili izvan njega. Iskreno vjerovanje u to je temelj. A ovdje svi to čine. Vinicius je važan u ovome, kao i Valverde, Courtois... Jako sam zadovoljan Vinijem. Protiv Ovieda je pokazao da može imati veliki utjecaj s klupe. Tek smo počeli... i on će biti ključan" - odgovorio je trener Kraljevskog kluba.

