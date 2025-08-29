Rijeka počela slagati momčad za Europu: Poslana je ponuda za bivšeg igrača Manchester Cityja

Rijeka je po prvi puta od sezone 2020./21. igrati u jednom od europskih natjecanja. Iako joj je jučerašnji debakl od 5:0 protiv PAOK-a onemogućio nastupanje u Europskoj ligi, hrvatski će se prvak natjecati u Konferencijskoj ligi, a čini se kako je novi vlasnik Bill Foley već počeo na osnaživanju igračkog kadra.

Već je doveden mladi napadač Daniel Adu-Adjei iz Bournemoutha, a neki izvori tvrde i kako je poslana ponuda i za 19-godišnjeg napadača Manchester Uniteda Ethana Williamsa. Belgijski insajder Sascha Tavolieri sada javlja kako je Rijeka poslala ponudu i za škotskog U-21 reprezentativca i nogometaša tamošnjeg Westerloa Adedirea Mebudea.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Adedire Mebude set to leave Westerlo during the end of this window!



🇭🇷 HNK Rijeka pushing hard to make it done with first bid already rejected by the #JPL club.



🇩🇰👀 2 Croatian clubs & FC Midtjylland are on him too.



🏁 End of the race soon. More to follow. pic.twitter.com/6d71J1MlW7 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 29, 2025

Ovaj 21-godišnjak karijeru je započeo u akademiji škotskog Rangersa, a kasnije se pridružio i omladinskom pogonu Manchester Cityja. U srpnju 2023. Westerlo ga je kupio za 1.75 milijuna eura, ali se nije uspio nametnuti u belgijskoj momčadi pa je prošle dvije sezone proveo na posudbama u Bristol Cityju i HSV-u. Za Westerlo je odigrao samo 25 utakmica te postigao dva gola, ali je u akademiji Cityja upisao 27 golova i 33 asistencije u 66 utakmica.

Tavolieri kaže i kako je jedna Rijekina ponuda za škotsko desno krilo već odbijena i kako hrvatski prvak ima konkurenciju u vidu danskog Midtjyllanda i još dva kluba iz HNL-a.

