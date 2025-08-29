Bivši trener Dinama u natječaju za klupu posrnulog velikana: To bi mu bio daleko najveći izazov

Bivši trener Rijeke i Dinama Sergej Jakirović ovog je ljeta sjeo na klupu engleskog drugoligaša Hull Cityja nakon što je prošle sezone odradio sjajan posao na klupi turskog Kayserispora. Jakirović je u novom klubu naišao na brojne probleme poput zabrane transfera do siječnja 2027 zbog duga jednom premijerligašu. Moglo bi ga to nagnati na raniji odlazak s klupe, a jedan je od kandidata za klupu Bešiktaša.

Turski velikan otpustio je Olea Gunnara Solskjaera nakon što su ispali u playoffu Konferencijske lige od švicarske Lausanne. Za Jakirovića bi to bio ekspresan povratak u Tursku gdje se već dokazao, ali ovoga se puta ne bi borio za ostanak već pokušao vratiti jedan od najvećih turskih klubova na staze stare slave. Bešiktaš je od 2013. do 2015. vodio Slaven Bilić.

Foto: Profimedia

Bešiktaš je 16 puta osvajao naslov prvaka Turske, ali posljednji put još 2020./21. Imaju i 11 naslova u turskom kupu, a posljednji je stigao prije dvije godine. Jakirović u tri utakmice na klupi Hulla ima po jednu pobjedu, poraz i remi.

