Sportski direktor Rijeke komentirao protivnike hrvatskog prvaka: 'Po imenima nisu atraktivni, ali...'

Hrvatski prvak Rijeka saznala je protivnike u ligaškom dijelu Konferencijske lige, natjecanja koje je izborio nakon što je u drugom pretkolu Lige prvaka ispao od Ludogoreca te od PAOK-a u playoffu Europske lige. Rijeka će tako sigurno odigrati šest europskih utakmica ove jeseni, a ovisno o rezultatima moglo bi ih biti više.

Podjsetimo, Rijeka če redom igrati protiv: Sparte Prag kod kuće, Šahtara u gostima, Celja doma, Lincoln Red Impsa u gostima, AEK Larnace kod kuće, a u posljednjem kolu gostovat će kod armenskog Noaha. Protivnike je komentirao sportski direktor hrvatskog prvaka, Darko Raić-Sudar:

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

"Protivnici po imenima nisu atraktivni. Svaka ekipa koja je došla u Konferencijsku ligu ima vrijednost i kvalitetu. Moramo se pripremiti za svaku utakmicu i imamo šanse napraviti dobre rezultate. Želimo pobijediti u svakoj utakmici. Neće biti lako, ali bio bi lijep uspjeh ući u play-off."

Ligaški dio konferencijske lige izborilo je 36 momčadi, osam najboljih plasirat će se direktno u osminu finala, a momčadi smještene od 9. do 24. mjesta u ligaškom dijelu razigravat će za svoje mjesto u osmini finala. Prvo kolo na rasporedu je drugog listopada, a posljednje šesto 18. prosinca. Finale će se igrati u Leipzigu 27. svibnja.

