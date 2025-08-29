José Mourinho dobio otkaz u Fenerbahčeu

José Mourinho (62) više nije trener turskog velikana Fenerbahčea, potvrdio je klub iz Istanbula. Fenerbhče i portugalski stručnjak službeno su se rastali zbog neuspjeha u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Odluka o njegovom odlasku doniesena je nakon je Benfica eliminirala Fenerbahče, a portugalski trener sada se suočava s pitanjem sljedeće destinacije, prenosi britanski Guardian.

Sve o Joséu Mourinhu čitajte na portalu Net.hr

Mourinho je, podsjetimo, u Fenerbahčeu bio od srpnja 2024. godine i odradio ukupno 62 utakmice s omjerom od 37 pobjeda, 14 remija i 11 poraza.

Iako je doveo ekipu do drugog mjesta u turskom prvenstvu, propustio je osvojiti trofeje, a u Europa ligi prošle sezone stigao do osmine finala. Njegov mandat, unatoč solidnim rezultatima, bio je obasjan brojnim kontroverzama i incidentima.

Problemi u Turskoj

Mourinho se nije mogao skloniti od kontroverzi. U travnju je bio u središtu pažnje nakon što je uhvatio za lice trenera suparničkog kluba Galatasaraya nakon poraza u turskom kupu, dok je mjesecima ranije bio suspendiran četiri utakmice i kažnjen novčanom kaznom zbog komentara nakon utakmice s Galatasarayem u turskoj ligi.

Tada je optužio suce da favoriziraju trostrukog turskog prvaka i postavio temelje za još jedan konflikt. Ovi incidenti samo su dodatno podgrijali špekulacije o njegovoj budućnosti u Turskoj, ali sada, s napuštanjem Fenerbahčea, Mourinho je postao slobodan trener.

Livaković i Special One u Nottingham Forestu?

Ranije ovog tjedna, Guardian je izvijestio da Nottingham Forest razmatra dovođenje Dominika Livakovića (30), hrvatskog golmana koji trenutno brani za Fenerbahče. Livaković je tražio novi izazov, a njegova budućnost može biti povezana s mogućim dolaskom Mourinha u engleski klub. Iako su detalji još uvijek nepoznati, mnogi sugeriraju da bi Mourinho, poznat po preferiranju iskusnih golmana, mogao biti ključan u privlačenju Livakovića u Premier ligu. Livaković je u posljednjim mjesecima bio na radaru nekoliko europskih velikana, a njegov potencijalni dolazak u Forest mogao bi dodatno ojačati klub.

Net.hr donosi sve o Dominiku Livakoviću

Nakon Fenerbahčea, Mourinho je na tržištu i moguće je da ćemo ga uskoro vidjeti na klupi Nottingham Foresta, s obzirom na njegovu povijest u Premier ligi i trenutno slobodno mjesto. Sve se glasnije spominje odlazak trenera Nuna Espírita Santa (51) iz Foresta nakon što je priznao da ima narušen odnos s vlasnikom Evangelosom Marinakisom, a Mourinhovo ime našlo se među mogućim nasljednicima. S druge strane, Livaković bi mogao napustiti Fenerbahče, a Nottingham Forest predstavlja zanimljivu priliku za nastavak karijere.

Za spomenuti kako je José Mourinho u svojoj karijeri bio trener Benfice, kluba koji se zove União de Leiria, Porta, Chelsea u dva mandata, Intera iz Milana, Reala iz Madrida, Manchester Uniteda, Tottenhama, Rome i zadnje Fenerbahčea.

POGLEDAJTE VIDEO: Legenda hrvatskog nogometa: 'Društvo nam je zatrovano. Stojim iza svega što kažem'