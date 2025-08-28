Hrvatski vratar izludio Besiktas i presudio Solskjæru, evo koji su još Hrvati briljirali

Povijesni rezultat su ostvarili igrači Hamrun Spartansa koji su na gostovanju u Rigi odigrali 2-2 protiv domaćeg RFS i s ukupnih 3-2 postali prvi malteški klub koji se plasirao u Konferencijsku ligu, odnosno bilo koje od europskih natjecanja.

Ante Ćorić je za malteški klub igrao od 65. minute, a samo dvije minute poslije je asistirao Vincenzu Politu za vodstvo 2-1, što je na kraju bilo dovoljno da se Hamrun Spartans nađu među 36 klubova koji će se naći u ždrijebu Konferencijske lige.

Među njima će biti i švicarska Lausannea koja je u Istanbulu pobijedila domaći Bešiktaš s 1-0 i s ukupnih 2-1 izbacila turskog velikana. Pogodak za prolaz postigao je Nathan Butler-Oyedeji u prvoj minuti dodatka na kraju prvog poluvremena, a u švicarskoj momčadi je briljirao hrvatski vratar Karlo Letica koji je u 43. minuti obranio udarac Abrahama, a u 83. minuti spriječio pogodak Kokcua iz slobodnog udarca s ruba kaznenog prostora.

Nakon tog neuspjeha Besiktasa, turski je klub smijenio Olea Gunnara Solskjæra s mjesta glavnog trenera nakon samo sedam mjeseci na klupi.

🚨🇳🇴 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Ole Gunnar Solskjær has been SACKED by Beşiktaş! 👋❌



This happened after they failed to win their Conference League qualifying match. pic.twitter.com/RNrjcGr2NQ — EuroFoot (@eurofootcom) August 28, 2025

Danijel Štefulj i Gyor nisu uspjeli obraniti prednost (2-1) na gostovanju u Beču, gdje je Rapid pobjedom 2-0 prošao u Konferencijsku ligu. Štefulj je odigrao cijelu utakmicu za mađarsku momčad.

Anton Krešić i Damjan Đoković su sudjelovali u pobjedi Cluja 1-0 protiv Hackena, ali je švedska momčad s ukupnih 7-3 zborila plasman u ligaški dio trećeg po kvaliteti europskog klupskog natjecanja.

U Konferencijskog ligi će igrati Juraj Badelj s rumunjskom Universitateom koja je u Craiovi svladala istanbulski Bašakšehir s 3-1 za ukupnih 5-2.

Fiorentina je gubila 0-2 na poluvremenu pred svojim navijačima od ukrajinske Polisje, ali je na kraju preokretom došla do pobjede 3-2 i s ukupnih 6-2 ponovno izborila nastup u Konferencijskoj ligi u kojoj je dvaput došla do finala (2023. i 2024.). Marin Pongračić je igrao od 65. minute za domaću momčad.

Puno Hrvata i ove sezone u Konferencijskoj ligi

Domagoj Vida i Robert Ljubičić su s AEK-om ušli u Konferencijsku ligu pobjedom 2-0 u Ateni protiv Anderlechta. Grci su se plasirali s ukupnih 3-1, a Vida i Ljubičić su ušli kao zamjene u završnih 20 minuta uzvrata.

Marko Bulat, Fran Tudor i Zoran Arsenić su s poljskim Rakowom slavili s 2-1 na gostovanju kod bugarske Arde i s ukupnih 3-1 ušli u ligaški dio Konferencijske lige.

Takve sreće nije bio Marko Divković s danskim Brondbyjem, koji je na domaćem terenu poražen od Strasbourga s 3-2. Prva utakmica u Francuskoj je završila 0-0.

Celje je s 2-0 slavilo i u Ostravi protiv Banika, pa je slovenska momčad s ukupnih 3-0 ušla u Konferencijsku ligu, a u njenom sastavu su Franko Kovačević i Ivica Vidović.

