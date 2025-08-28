Đalović otkrio tajnu debakla svoje momčadi, a nada se i prinovama: 'Došlo je jedno pojačanje'

Hrvatski nogometni prvak Rijeka nije uspjela obraniti prednost od 1:0 iz prve utakmice na Rujevici te je na gostovanju kod grčkog PAOK-a teško poražena s čak 5:0. Golove za grčku momčad zabijali su Soualiho Meite, Giannis Konstantelias, Fedor Chalov, Giorgos Giakoumakis te Dimitrios Pelkas. Težak poraz svoje momčadi komentirao je strateg svoje momčadi, Radomir Đalović:

"Imali smo nesreću što je PAOK odigrao fenomenalnu utakmicu. Dobili smo gol iz prekida, iz kornera, na što smo posebno ukazivali. A onda smo se još povukli. Pa mi smo sami sebi zabili dva gola. A PAOK još ima individualnu kvalitetu, igrače koji sami mogu riješiti utakmicu. Zato i vrijede ovoliko. Nismo bili hrabri" - rekao je u uvodu Đalović.

Rekao je i kako nisu supjeli ozbiljnije ugroziti domaću momčad, ali kako je uvjeren da će Rijeka osvajati bodove u Konferencijskoj ligi: "Nismo odgovorili na PAOK-ovu igru, koja je bila izvanredna. Želio sam da igramo kao u prvoj utakmici, ali čak i kad smo izašli, gubili smo lopte i nismo ih mogli ugroziti. Osigurali smo Konferencijsku ligu. Izvući ćemo pouke iz ove utakmice i imat ćemo što reći u Konferencijskoj ligi uz nekoliko pojačanja. Siguran sam da ćemo u toj ligi osvajati bodove."

Foto: Ververidis Vasilis/motionteam/eu

Rekao je i kako se nada potencijalnim pojačanjima: "Kada smo krenuli u sezonu, dogovor je bio da dovedemo četiri prava igrača. Došlo je jedno pravo pojačanje, Dantas. Još čekamo šesticu i dva krila. Mi još nemamo krilo. To nisu ni Ndockyt i Lasickas, koje stavljam na te pozicije. Je li to Pjaca? Nadam se. Nije lako kad se stalno govori o prodaji kluba. Čekamo, odgađamo s igračima…"

Ipak, dodao je i kako je zadovoljan igračima koje ima: "Prezadovoljan sam sa svime, predsjednik i sportski direktor sjajno rade svoj posao. Imamo i igrače koji čekaju transfer. Janković je već otišao… Tu je i Fruk. Ima još vremena. Ako i ne dođu pojačanja, igrat ćemo s onima koje imamo. Tako je bilo i prošle sezone pa smo osvojili dvostruku krunu. Nikad se neću predati i odustati."

