Evo koliko je hrvatski prvak zaradio plasmanom u Konferencijsku ligu

Hrvatski prvak Rijeka ispao je u playoffu Europske lige od grčkog PAOK-a. Riječani nisu uspjeli obraniti prednosti od 1:0 iz prve utakmice već su teško stradali na solunskoj Toumbi i izgubili s čak 5:0. Jedina utjeha za hrvatskog prvaka je što je plasmanom u playoff Europske lige izborila direktan plasman u Konferencijsku ligu.

Rijeka je za ulazak u ligašku fazu tog natjecanja zaradila 3.2 milijuna eura od nagradnog fonda UEFA-e. Za nastup u drugom pretkolu Lige prvaka dobila je 350 tisuća eura, a za prolazak trećeg pretkola Europske lige i plasman u playoff dobila je još 525 tisuća eura što njenu ukupnu zaradu dovodi do četiri milijuna i 75 tisuća eura.

Foto: Nel Pavletic/pixsell

Treba napomenuti i kako će Rijeka igrati osam utakmica u Konferencijskoj ligi gdje se svaki remi nagrađuje sa 133 tisuće eura, a svaka pobjeda s 400 tisuća eura. Ždrijeb tog natjecanja je u petak 29. kolovoza.

