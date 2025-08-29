Dražen Besek: 'Igranje za Dinamo mi je bilo ostvarenje sna, a Varteks posebna emocija'

'MAKSANOV KORNER' /

Dobrodošli u novu epizodu podcasta Net.hr-a "Maksanov korner"! Danas imamo posebnog gosta – po prvi put u našem podcastu, Dražen Besek, bivši nogometaš Varteksa, Dinama i Olimpije iz Ljubljane, a danas trener niželigaša NK Varteks.

Podcaste "Maksanov korner" možete gledati na portalu Net.hr, You Tube kanalu i platformi VOYO.

Dražen Besek je upravo ovim gostovanjem izgubio 'nevinost' što se tiče podcasta jer mu je ovo prvi podcast u životu i to nas posebno veseli, jer smo s njim razgovarali iskreno, bez zadrške, o njegovoj bogatoj igrača i trenerskoj karijeri, izazovima nižih liga i nogometu kakav se rijetko vidi s televizijskih ekrana.