Rijeka u solunskom paklu lovi Europsku ligu! Đalović s iznenađujućim imenom, bez Hrvata u PAOK-u

Playoff za ulazak u Europsku ligu, druga utakmica

PAOK - Rijeka

0 - 0

Predviđeni sastavi

PAOK: Pavlenka - Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba - Ozdoev, Meite - Despodov, Konstantelias, Živković - Chalov

Rijeka: Zlomislić - Devetak, Radeljić. Majstorović, Oreč - Petrovič, Dantas - Menalo, Janković, Lasickas - Fruk

Najava

Rijeka je na pragu ulaska u ligašku fazu Europske lige. Čeka ih uzvratna u Solunu protiv PAOK-a na mitskoj Toumbi. Riječani u Grčku nose malu, ali vrijednu prednost od jednog pogotka s Rujevice.

Rijeka će pokušati postati prvi hrvatski klub koji bi eliminirao PAOK. Nijedan od naših klubova nije prošao PAOK u eliminacijskoj utakmici nekog od europskog natjecanja, a prije četiri godine to nije pošlo za rukom ni Rijeci u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. PAOK je bio bolji s ukupnih 3-1.

Rijeka dolazi u Grčku bez pritiska, PAOK je favorit, Rijeka je osigurala barem Konferencijsku ligu i danas će tražiti iznenađenje i prolazak u renomiranije natjecanje koje bi donije i dvije utakmice više u ligaškoj fazi i veću novčanu nagradu.

