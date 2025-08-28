Rijeka u solunskom paklu lovi Europsku ligu! Đalović s iznenađujućim imenom, bez Hrvata u PAOK-u
Playoff za ulazak u Europsku ligu, druga utakmica
PAOK - Rijeka
0 - 0
Predviđeni sastavi
PAOK: Pavlenka - Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba - Ozdoev, Meite - Despodov, Konstantelias, Živković - Chalov
Rijeka: Zlomislić - Devetak, Radeljić. Majstorović, Oreč - Petrovič, Dantas - Menalo, Janković, Lasickas - Fruk
Rijeka snova, vrelo nade,— NK Rijeka (@NKRijeka) August 28, 2025
vrtlog želja, život moj 💙🤍#HNKRijeka #ZajednosmoRijeka pic.twitter.com/Phtps4awXR
Najava
Rijeka je na pragu ulaska u ligašku fazu Europske lige. Čeka ih uzvratna u Solunu protiv PAOK-a na mitskoj Toumbi. Riječani u Grčku nose malu, ali vrijednu prednost od jednog pogotka s Rujevice.
Rijeka će pokušati postati prvi hrvatski klub koji bi eliminirao PAOK. Nijedan od naših klubova nije prošao PAOK u eliminacijskoj utakmici nekog od europskog natjecanja, a prije četiri godine to nije pošlo za rukom ni Rijeci u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. PAOK je bio bolji s ukupnih 3-1.
Rijeka dolazi u Grčku bez pritiska, PAOK je favorit, Rijeka je osigurala barem Konferencijsku ligu i danas će tražiti iznenađenje i prolazak u renomiranije natjecanje koje bi donije i dvije utakmice više u ligaškoj fazi i veću novčanu nagradu.
