Može li Rijeka preživjeti 'Grobnicu'? 'Šansa je u jednom. Svjesni su toga Đalović i ekipa'

Saša Peršon, kultni hrvatski bivši nogometaš, nekadašnji branič koji je u bogatoj karijeri nosio dresove Rijeke, Dinama i Hajduka, uz onaj Cannesov i Orijentov na početku igračke karijere, za portal Net.hr najavio je uzvratnu playoff utakmicu Rijeke protiv PAOK-a u Solunu u četvrtak od 19.30.

Šansa Rijeke je to što će PAOK sigurno ostavljati prostora odozada ako igraju visoko, pa eto, Rijeka će morati pokušati iskoristiti eventualne polukontre i kontre. Saša Peršon, pomoćni trener seniora Orijenta.

Rijeka brani 1-0

Riječani su u prvom dvoboju na Rujevici slavili s 1-0 golom Luke Menala, no PAOK se već pokazao neugodnim protivnikom za hrvatske klubove, pogotovo na svojem terenu. Bit će to dvoboj na mitskoj Toumbi, stadionu kojeg navijači nazivaju “Grobnica”, a na kojem su posljednjih godina padali i najveći hrvatski klubovi, Dinamo i Hajduk.

Dapače, nijedan od naših klubova nije prošao PAOK u eliminacijskoj utakmici nekog od europskog natjecanja, a prije četiri godine to nije pošlo za rukom ni Rijeci u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. PAOK je bio bolji s ukupnih 3-1.

'Vjerujem da Rijeka može proći, ali...'

Može li Rijeka preživjeti Toumbu, tu nogometnu Grobnicu, kreirati senzaciju i proći PAOK?

"Ja vjerujem da može, ali bit će teško", kazat će Saša Peršon, bivši hrvatski reprezentativac u onim prvim susretima Hrvatske, kad se reprezentacija koju imamo danas, slavna, uspješna, tek stvarala. Prema podacima s interneta, Peršon je skupio tri nastupa za Hrvatsku. Saša Peršon igrao je za Hrvatsku i protiv SAD-a na Maksimiru 1990. No, vratimo se mi na Rijeku.

Kvarner je u dobrom raspoloženju i vjeruje u prolaz, pogotovo jer Rijeka ima aktivan rezultat.

"Istina, nakon pobjede sigurno da je barem dio Kvarnera u dobro raspoloženju što se tiče Rijeke, međutim smatram da je netko taj rezultat Rijeci netko prije ponudio, Rijeka bi objeručke prihvatila. Sad s druge strane, Rijeka ima 1-0, ali sad Rijeku čeka vrući teren u Grčkoj. Znamo svi kakva je na dolje atmosfera, znamo kako PAOK igra na svom stadionu, znamo i kako su naši klubovi prolazili u prošlosti na PAOK-ovom stadionu, počevši od Hajduka pa preko Dinama. Dogodilo se to unazad dvije godine. Hajduk je 2023. ispao u Solunu od PAOK-a, Dinamo prošlog ljeta. PAOK mu je utrpao pet golova nakon Dinamove 2-0 pobjede u Maksimiru. Rijeku očekuje tvrda utakmica, napaljeni suparnik koji će htjeti proći dalje. PAOK je već godinama prisutan u europskim utakmicama. Sigurno Rijeci neće biti jednostavno ni lako, ali dobro. Sve je moguće u nogometu. Mislim da je Đalović svjestan da će PAOK krenuti od prve minute, pokušati što ranije zabiti gol, tako da mislim da će biti vrlo zanimljivo", priča Saša Peršon, pomoćni trener seniora Orijenta.

Foto: Nel Pavletic/pixsell

'Ako Rijeka bude izgledala kao u Varaždinu, u Solunu nemaju što tražiti'

PAOK je za Peršona lagani favorit.

"Je, ali opet Rijeka ima prednost iz prve utakmice."

Istina, ali Rijeka ne igrao baš najbolje u ovoj sezoni. U SHNL-u u prošlom su, 4. kolu, izgubili od Varaždina na gostovanju 1-2 nakon Frukovog gola za 1-0 u 5. minuti. Đalovićevi nogometaši ispustili su već 8 bodova u prvenstvu, imaju osvojena 4 i na šestoj su poziciji, a Europa je ipak veći izazov od SHNL-a.

"Mislim da je čitav stručni stožer svjestan da neke stvari još ne funkcioniraju onako kako je to zamišljeno. Po meni, najbolja utakmica Rijeke ove sezone je bila upravo prošlotjedna na Rujevici protiv PAOK-a i znaju jako dobro u Rijeci da ako budu večeras izgledali kao protiv Varaždina, da onda u Solunu nemaju što tražiti. Bez obzira na prednost od 1-0. Vjerujem da će se Rijeka drugačije postaviti i zna dobro što ta utakmica donosi - plasman u skupinu Europske lige. No, ako i izgube, ostaje jesen u Europi i Konferencijska liga. Dat će Rijeka, siguran sam u to, sve od sebe da pokušaju proći u Europsku ligu."

'PAOK će napasti i ostavljati prostor iza'

Što će biti ključ Rijeke za prolaz PAOK-a i plasman u skupinu Europske lige?

"Rijeka će morati biti puno čvršća, puno agresivnija, kompaktnija, pogotovo u obrambenom dijelu u odnosu na utakmicu s Varaždinom. Svjesni su da će PAOK napasti od prve minute, da će tražiti da u što ranijoj fazi zabiju taj gol kako bi utakmicu preusmjerili na svoj mlin, na kraju krajeva anulirali rezultat s Rujevice i nadoknadili gol zaostatka kojeg imaju. Međutim, šansa Rijeke je to što će PAOK sigurno ostavljati prostora odozada ako igraju visoko, pa eto, Rijeka će morati pokušati iskoristiti eventualne polukontre i kontre. Utakmica će biti vrlo zanimljiva, za nas trener hoće, da će Grci stiskati, preuzeti rizik, napadati, e sad tu Rijeka mora biti pametna i oprezna."

'PAOK će izgledati drugačije nego na Rujevici'

Vaša prognoza?

"Ne gledam navijački, nego gledam trenerski. Volio bih da završi neriješeno, pa da Rijeka prođe u natjecanje po skupinama EL. Ma, neka ode i do jedanaesteraca, lutrije penala, samo da Rijeka prođe. Ali, budite sigurni da će utakmica u Solunu za Rijeku biti sasvim drugačija utakmica nego na Rujevici. PAOK će izgledati drugačije nego na Rujevici, jer igraju drugačije doma. Mislim da je PAOK u Rijeci više išao na neki rezultat, pokušao ostati neporažen pa dobiti doma, tako da mi nisu vjerovali nešto uvjerljivo i uigrano. Istina, vidjelo se da znaju odigrati kad su u nekoliko navrata znali onako spustiti loptu na zemlju, djelovali su mi bolje nego Ludogorec koji je izvukao neriješeno u Rijeci, ali kad PAOK igra doma, to je onda druga priča. Sjetimo se, PAOK je izgledao smiješno u Zagrebu, izgubio 2-0, pa je na kraju taj isti PAOK dao pet komada Dinamu u Solunu. Na isti način je PAOK prošao i Hajduk. PAOK će večeras protiv Rijeke na svom terenu biti sasvim drugačija momčad, znaju jako dobro da jedino pobjedom mogu proći dalje. Sve im je sad usmjereno na tu utakmicu, manje na grčko prvenstvo koje je zapravo i počelo".

Lovren i(ili) Ivanušec protiv Rijeke?

PAOK-a je u nedjelju pred svojim navijačima, u generalki za uzvrat protiv Rijeke, svladao AEK Larissu s 1-0 u prvom kolu nove sezone grčkog prvenstva. Pobjednički pogodak postigao je bugarski veznjak Kiril Despodov u 47. minuti, a u igru je ušao na početku drugog poluvremena. Bivši hrvatski reprezentativac Dejan Lovren je odigrao cijelu utakmicu za domaću momčad, a Luka Ivanušec je ušao u 85. minuti.

"Lovren će možda igrati i protiv Rijeke, Ivanušca nismo promijetili nešto protiv Rijeke na Rujevici. Puno bolje partije je pružao u Dinamu za razliku od prve utakmice Rijeke i PAOK-a, ali teško je suditi po jednoj utakmici. Tad na Rujevici nije bilo na Lovrena. Kako bilo, Lovren ili Ivanušec, ili oboje, neće igra PAOK-a ovisiti o jednom igraču. Vidjet ćemo hoće li obojica igrati, ali neka Rijeka bude prava i to je dobitna formula i lijek za svakog", zaključio je Saša Peršon.

