Saša Peršon poznati je bivši nogometaš Rijeke, Dinama i Hajduka, među ostalim klubovima za koje je nastupao od 1982. do 1998., kad je završio igračku karijeru (igrao još i za Orijent i francuski Cannes). Danas je trener juniora Orijenta.

Osvajao trofeje u HNL-u

Peršon je igrao za Orijent do 1986., a nakon toga je obukao dres Rijeke i nosio ga u dva mandata, te skupio više od 100 nastupa. U dužem je razdoblju bio i kapetan momčadi s Kantride, gdje je ostao do 1990. godine kada je prošao u Dinamo i postao poznati igrač zagrebačkih plavih.

Za Dinamo je, prema podacima s interneta, Peršon odigrao 112 susreta, od toga 46 ligaških. Nakon dvije godine, 1992. godine prešao je u splitski Hajduk. U trogodišnjem razdoblju igranja za Bijele bio je član momčadi koja je osvojila prvenstvo Hrvatske u sezonama 1993./94. i 1994./95.

Sudjelovao je Peršon i u osvajanju dva kupa Hrvatske i to u sezonama 1992./93. i 1994./95. Igrao je u četvrtfinalu Lige prvaka. Kao i mnogi poslije njega, kao igrač Dinama nastupao je i za za hrvatsku reprezentaciju. Peršon je odigrao još 1990. godine prve dvije utakmice u novijoj povijesti reprezentacije.

Igrao je 17. listopada 1990. godine u Zagrebu, u prvoj povijesnoj utakmici hrvatske nogometne reprezentacije od uspostave neovisne hrvatske države protiv reprezentacije SAD-a, u kojoj je Hrvatska pobijedila 2:1. Bio je to prijateljski dvoboj.

Odigrao je Saša Peršon i sljedeću utakmicu za Hrvatsku, u pobjedi protiv Rumunjske 2:0 u Rijeci 22. prosinca 1990. Od dresa reprezentacije oprostio se, ovaj put kao član Hajduka, u prijateljskoj utakmici protiv Ukrajine (3:1) u Zagrebu, 25. lipnja 1993.

'Očekujem otvorenu utakmicu'

Javio nam se Saša Peršon i najavio utakmicu svih utakmica ove sezone u HNL-u. Rijeka - Dinamo na Rujevici u nedjelju od 19.30. Vodeći Dinamo ima +1 u odnosu na Rijeku. Do kraja su 4. kola.

"Najave mogu biti svakakve, normalna stvar. Očekujem jednu otvorenu utakmicu. Rijeci ne odgovara neriješen ishod. Dinamu odgovara bod, ali nije to momčad koja igra na bod. Dinamu pobjeda praktički donosi prvenstvo, a isto tako i Rijeci trijumf donosi povratak na vrh u samom finišu sezone. Očekujem otvoreni dvoboj. Ne mogu reći da će biti puno golova", kazao je za portal Net.hr u uvodu Saša Peršon i nastavio:

"Jao kao rođeni Riječanin, naravno da mi srce kuca za HNK Rijeka. Moje su simpatije na strani Rijeke. Htio bih da dođu do titule, s obzirom da ih je Dinamo već toliko osvojio. Redovito uzimaju titule. Naosvajali su se Zagrepčani titula u HNL-u. Da, ja kao Riječanin jako bi volio da titule po drugi put dođe - sleti na Kvarner."

'Sopić i Jakirović su različiti kako god okreneš'

Sopić vas Jakirović. Bit će to sudar i drugačije trenerske strategije i filozofije.

"Oni su dvoje različiti. I kao treneri i karakterno. Imate trenere koji su bučni i agresivni. Imate, pak, trenere koji su mirni. Tu i tamo se dignu s klupe, dođu za vrijeme susreta do aut linije i kažu nešto svojim igračima. Evo, dat ću vam primjer Xabi Alonsa. Ima vrhunski rezultat. Relativno je miran. Čitavo vrijeme. Proslavi gol tek toliko. A opet, imate trenere koji na sve skaču. Između Jakirovića i Sopića postoje razlike. Jakirović je i složio ovu Rijeku, dok su Marić i Pjaca došli u Sopićevoj eri, da se tako izrazim. To su ipak dva igrača koja su došla u međuvremenu, donijela određenu kvalitetu i Sopić je nastavio kormilariti uspješno brodom zvanim HNK Rijeka."

Sopić je donio svoje metode, strategiju i novosti u Jakirevićevu momčad. Ne samo to, nego i osebujnu i simpatičnu komunikaciju. Na svim razinama Sopić radi dobar posao kao trener Rijeke. Radi li bolje trenutno od Jakirovića, kad se sve sumira, zbroji i oduzme?

"Uf, teško pitanje. Drugačiji su treneri, kako god okreneš, baš ovo kako sam rekao ranije. Uz to, Sopić voli plasirati takve izjave, a ljudi to vole. Zapali i igrače i Armadu. Sve to djeluje na rezultat. To je njegov stil vođenja. Jakirović ima neke svoje metode, drugačije."

'Očekujem utakmicu poput Man City - Arsenal'

Čega se jedan drugog onda moraju čuvati, da bi ostvarili uspjeh u derbiju?

"Jakirović sigurno neće doći i staviti svoju zadnju liniju na centar. Znaju dinamovci da je Rijeka ipak momčad koja mora igrati otvorenije, s obzirom da love pobjedu. Jakirović očekuje da će Rijeka više izaći prema naprijed i tražiti šansu. Da se razumijemo, Dinamo će sigurno igrati prema naprijed. Drugačije niti ne znaju. Nisu momčad koja se grčevito brani. Bit će tu taktike i svega. Neće ni Rijeka krenut grlom u jagode. Očekujem neizvjesnu, na momente i tvrdu utakmicu, a golovi mogu sve učiniti zanimljivijim i boljim. U smislu utakmice Man City - Arsenal, ako ćemo davati usporedbe", zaključio je Saša Peršon.