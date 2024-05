Igor Pamić, trener Karlovca, nekadašnji nogometaš i dio Ćirine reprezentacije Hrvatske za Euro 1996. u Engleskoj, zamijetio je, poput mnogih, da Željko Sopić, strateg Rijeke, nema više onu svoju uobičajenu komunikaciju, fora retoriku s kojom plijeni pažnju nogomete javnosti i novinara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sopić pomijenio komunikaciju

U posljednje vrijeme je smirio svoju poznatu komunikaciju. I sam ga je predsjednik Rijeke Damir Mišković nedavno rekao, kako je to otkrio u emisiji Sport Nedjeljom, da već dva tjedna nije vidio ništa novo, nikakvu novu formu. To ljudi gledaju, to ljudi vole.

"Dođite na Rujevicu, u Zmajevo Gnijezdo, Bruce Lee... Ako pobijedite, bit će prvaci. Pao je Lille, past će i Dinamo". Riječi su Željka Sopića nakon Lokomotive za Max Sport. Ostvarila se Miškoviću želja, iako može Željko to još jače i bolje. Sličan je Sopić u davanju izjava, intervjua, komentiranju Igoru Pamiću.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Svi smo ljudi od krvi i mesa'

Plasiraju duhovite, zanimljive i fora izjave koje javnost voli. Bez okolišanja. Odmah u glavu. Što na umu, to na drumu. Kao što nam je to Sopić u Božićnom specijalu rekao - "ponekad to i nije najpametnije, ali je*iga".

"Svi smo mi ljudi od krvi i mesa. Kako se bliži kraj prvenstva, vjerojatno je Sopić htio skrenuti fokus na druge stvari. Meni se to sviđa kod Sopića, ta komunikacija, izjave, jer to je on. Nekom se više sviđa, nekom manje, ali to je Željko Sopić. I ja kao i on, kažemo ono što nam u tom momentu dođe. To ne znači da je to neprofesionalno. Rijeka ima takvu sezonu, što god Sopić rekao i napravio, učinio je dobro. Bez obzira što netko mislio. Hoće li biti to sve dovoljno za prvaka, vidjet ćemo", priča Pamić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Nitko nikog ne želi zavarati'

Možda Sopić želi malo zavarati suparnika?

" Ma nitko nikog tu ne želi zavarati. Jedni druge znaju jako dobro. Uz sav respekt ostalim momčadima, ukoliko Dinamo dobije u nedjelju Rijeku na Rujevici, bit će prvak, nitko ih više ne može ugroziti. U slučaju poraza, Rijeka još ide u Osijek. Derbi će biti šlag na tortu jedne od najzanimljivije HNL sezona. Od kad je lige deset, prvenstvo nikad nije bilo zanimljivije. Dugo su tri momčadi bile u fokusu za prvaka. Sad su ostale dvije, a do kraja su 4 kola. Stalno je bilo napeto. Stadioni su bili relativno puni, pa čak i na tzv. manjim susretima. Hvala ti Bože, nogomet u Hrvatskoj se itekako probudio. Bit će to utakmica istine i za jedne i za druge. "

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Slaven Belupo jedini dobio Rijeku na Rujevici ove sezone

Riječanima će za drugi naslov trebati pobjeda kako bi se vratili na prvo mjesto i onda u posljednja tri kola probali sačuvati stečenu prednost, a poseban bonus bit će upravo domaći teren na kojem je Rijeka ove sezone gotovo neosvojiva tvrđava.

Da nije bilo Belupa koji je još u studenom prošle godine iz svoja četiri udarca prema golu postigao jednaki broj golova, Rujevica bi ostala utvrda Rijeke na kojoj ne znaju za poraz, gdje niti jedna momčad ove sezone nije upisala pobjedu, uključujući sva natjecanja, pa i europske kvalifikacije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Znamo što je nekad bila Kantrida, znamo što je sad Rujevica. Za sve neugodan teren za sve. I kad je bila slabija i sad kad je jača. Poznavajući tu energiju s Kvarnera, oni će prkositi svemu i sigurno biti na maksimalnom nivou - 100%."

'Dinamo je zauzeo pobjednički gard, moraju'

Prognoza? Dinamovci su rekli da na Rujevicu ne dolaze po remi, nego po pobjedu...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tako i treba razmišljati. Teško se u jednoj takvoj utakmici igrati na remi. Ponavljam. I jedna i druga momčad ima puno ekstra kvalitete da bi se igralo na nulu ili čekalo nešto. Normalno da Dinamo mora zauzeti taj gard. Jer, svaki drugi bi bio poguban za Rujevicu. Gard Dinama mora biti pobjednički, onakav kakav je Dinamo prezentirao puno puta i u Europi i u HNL-u prijašnjih godina".

Znači, Dinamo dobiva?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne, to ne znači da će Dinamo dobiti, ali je po meni ipak u jednoj prednosti. Jer, u posljednja 4 kola su prelomili situaciju, preskočili prije 6 dana Rijeku, ostali preko tjedna po prvi put prvi, a strahovito bitno u ovoj situaciji će biti iskustvo igranja takvih utakmica. Dinamo sve to ima, a to bi moglo biti ključno".

Foto: Davor Javorović/PIXSELL

'Ovoje specifična utakmica'

Paminjo je nastavio objašnjavati:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sve što se dogodilo ove sezone na relaciji Rijeka - Dinamo u obliku odlaska trenera Jakirovića iz Rijeke u Dinamo, dolaska Željka Sopića, malo poslije i Marka Pjace, ako uzmemo u obzir i da je Jakirović, u biti, slagao ovu momčad Rijeke i da ju odlično poznaje, sve to daje jednu dodatnu draž ovom nedjeljnom derbiju. Međutim, s nogometnog aspekta, ja tu ne vidim nikog da je u prednosti. Za navijače je ovo specifična utakmica. Željko Sopić je napravio čudesnu stvar. Teže je bilo Sopiću doći u Rijeku, pogotovo iz jedne ekipe koja se borila za ostanak u jednu ekipu od koje se očekuju pobjede, u trenutku kad je Rijeka bila dobra, a Dinamo baš i nije. Puno je lakše bilo Jakiroviću nego Sopiću."

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

'Sopić i Jakirović su različiti tipovi trenera'

Pamić tvrdi kako Jakiroviću ne može biti prednost to što je slagao ovu momčad Rijeke, bez Marka Pjace, jer Sopić momčad vodi već godinu dana i to radi vrhunski.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tu prednosti nema, Sopić će 'zamaskirati' sve. To su različiti tipovi trenera, pogotovo po nekom pristupu i komunikaciji. Ono što je specifično za tu utakmicu je, po meni, to što je Rijeka bila dobar dio sezone u prednosti i da je Rijeka sad u minusu. Ako sad ovo prebrode, prežive, onda su moćni i za prvaka spremni. Pogotovo psihološki. Ne vjerujem da će Sopić ponoviti pogrešku iz Maksimira. Čisto sumnjam da će ju Sopić ponoviti, da će se braniti. Omogućio je Dinamu da mirno i konstantno napada. Ma, 99% sam siguran da to neće napraviti. Rijeka mora igrati goropadno, napadački. Tu nema dileme. Dinamo ne mora jer mu je remi dobar", zaključio je Igor Pamić.