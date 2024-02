Bivši igrač Dinama, danas trener Karlovca Igor Pamić, tvrdi kako su Bad Blue Boysi najjača snaga Dinama i kako bi ta navijačka grupa mogla donijeti prevagu, ne samo večeras protiv Betisa na Maksimiru, već općenito u HNL-u u ovoj sezoni. Poznato je kako je Div iz Žminja, za vrijeme svojih igračkih dana u zagrebačkim plavima, bio u dobrim odnosima s Boysima. Igor Pamić je za Dinamo igrao u sezoni 1994./1995., uz 28 nastupa i 10 golova...

Kao igrač Igor Pamić je bio - fighter! Nije se dao zaj*bavati na terenu, taj bi se valjda potukao za svog suigrača, za svoj klub, reprezentaciju Hrvatske... Nema problema kad, bilo kad i bilo gdje, s kim god igrao, branio on boje Dinama, Osijeka, Pazinke, Sochauxa, Grazera ili Hrvatske... Kad to pišemo, ne mislimo da je Igor neki agresivac već čovjek istančanog karaktera, borbenog duha, a upravo se to Bad Blue Boysima i svidjelo, jer su ovi žestoki momci čista ulica i emocija. Jutros kad smo se s njim čuli, Paminjo nam je odmah rezolutno kazao:

"I dalje odgovorno tvrdim da Hrvatska i Dinamo imaju najbolje navijače, to uopće nije sporno. To su Boysi puno puta dokazali. Kad sad pričamo o Boysima, moram iskoristiti ovu priliku i reći - hvala dragom Bogu, Svevišnjem na nebu, što su se Bad Blue Boysi zainatili, skupili, aktivirali, "probudili", eksplodirali i digli još više kao grupa. Boysi bi u suštini mogli donijeti tu prevagu, biti prevaga, ne samo protiv Betisa danas nego i općenito u prvenstvu. Jer, takva je jedna dobra energija, pozitiva, pogotovo za mlade igrače i one koji su tek došli u Dinamo, koji su ušli u taj žrvanj i nesigurni su možda još malo, to je za njih jako bitno znate, a Boysi filaju igrače vjerom i navijanjem i kad im baš ne ide, bore se za klub konstantno, na svim frontovima", rekao nam je Igor Pamić i nastavio plavu baladu o tradiciji prkosa i bunta...

"Bad Blue Boysi su definitivno pokazali da znaju stati uz klub i kad ne ide i da imaju savršen tajming da, kad momčadi ne ide, da zapnu svojim navijanjem, aktivnostima, ljubavi prema Dinamu i gradu Zagrebu. To je strahovito bitno, taj njihov tajming ofenzive, to bi moglo biti presudno, pogotovo u HNL-u. Dinamo ima karakter pobjednika, a to se prenosi iz repezentacije, to se prenosi i s tribina. Kad god je Dinamu teško, ma i najteže, onda su oni najbolji. Kad je god grupi BBB teško, onda su svi na nogama i borba ne prestaje. Tako nekako ja to vidim kao neutralni promatrač sa strane."

O Betisu i strahovanju pojedinih španjolskih medija poput Diarija de Seville, Pamić komentira:

"S pravom Španjolci strahuju od Dinama u tamošnjim medijima. Normalno da strahuju. I neka strahuju. Prva utakmica između Betisa i Dinama u Sevilli je pokazala da Dinamo ima inat, za kvalitetu znamo da ima. Dinamo je odgovorio tipično onako kako treba za jednu europsku utakmicu. Taktički, disciplinirano, odgovorno, dobro... s jednom bahatošću dovoljnoj za jednog takvog suparnika, dozom bezobrazluka i drkosti, onog pozitivnog, mangupskog, zagrebačkog. Ali, danas će Dinamo morati još više dati od sebe, ako žele proći dalje. Pritisak i teret Španjolaca u utakmici za njih koja je na sve ili ništa i u kojoj im je pobjeda imperativ, može samo ići u korist Dinama. Betis je na papiru favorit, međutim nije pokazao da je takav izraziti favorit na terenu".

Nije tu Pamić stao...

"Govore da nisu bili u fullu, vjerujem da mogu biti energičniji, ali isto tako smatram da je Betis itekako igrao jako, ali držim, tvrdim i da ih je Dinamo jako dobro anulirao. Ne vjerujem da Betis može nešto previše promijeniti. Ne vjerujem. Vidim da će uskočiti u vatru taj napadač kojeg ne poznaju ni dinamovci. Dinamo je u Sevilli pronašao riješenje i mora biti još hrabriji prema naprijed i smatram da će to biti dovoljno za preskočiti ovog ipak velikog suparnika, jer dolazi iz fantastične La Lige, s puno klasnih i tehnički potkovanih igrača. Sedmi su u prvenstvu, ovu sezonu su na svom stadionu zaustavili Real odigravši s njima 1-1. Prolazak za Dinamo bi bio strahovito veliki uspjeh".

Betis je favorit od papira. Dinamo nema razloga za ikakav strah. Ne u svojoj utvrdi, ne nakon trijumfa na Estadio Benito Villamarínu, ne pred svojim navijačima.

"Ma kakav strah. Dinamo je u te utakmice ušao znajući da uspjeh nosi višestruko, a eventualno ispadanje nije tragedija, što je rijetkost za nogometni klub kao što je Dinamo. Jer, imperativ osvajaja naslova prvaka Hrvatske i uvijek dobri rezultati stanuju u Maksimirskoj 128 i nisu podstanari. Betis, na to sve, više gubi od Dinama ovim ispadanjem. Kad god je netko favorit, taj više gubi. Dinamo dobiva više pobjedom. Plavi trebaju ići na glavu. Bit će to dobro. Zna Dinamo igrati takve utakmice. Tottenham, Chelsea, Arsenal još prije, Atalanta u Ligi prvaka isto, to su sve zalozi, znanje i iskustvo dinamovaca. Pobjednički mentalitet, mentalitet nadmoćnijeg suparnika, stanuje još uvijek u Maksimiru. Zašto da se Dinamo boji Betisa? nemamo s emi čega bojati, prva je utakmica dala dinamovcima jednu novu vjeruju i dimenziju, snagu koju tako ionako klub ima. Ne treba kalkulirati, doduše ne treba biti niti bahat i otvorit se, jer Betis ima individualce koji znaju kazniti, koji mogu koristiti određene prostore, ali u svakom slučaju je dobro saznanje i pritisak u momčadi Betisa. Fantastično bi bilo za čitav hrvatski nogomet da to Dinamo prođe danas. Dinamo ima i rezultat, Betis ga nema, a to je ipak, uz navijače i pristup igrača - ključno. Navijat ćemo za Dinamo, svim srcem", zaključio je Igor Pamić.