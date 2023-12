Mnogi s kojima smo u ovoj polusezoni razgovarali, treneri, stručnjaci, bivši nogometaši koji su nam komentirali HNL uzbuđenja, rekli su nam da Rijeka igra najljepši i najbolji nogomet.

Rijeka na zimsku stanku kao druga na ljestvici

Riječani su na zasluženu zimsku stanku i odmor otišli kao drugoplasirana momčad HNL-a, sa 35 osvojenih bodova uz utakmicu manje u odnosu na prvoplasirani Hajduk koji ima 41 bod nakon 19 odigranih susreta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dinamo je treći sa 34 boda nakon 17 odigranih utakmica, Osijek je 4. sa 27 osvojenih bodova nakon 19 odigranih susreta, Gorica je 5. s istim brojem bodova kao i Osijek itd...

U Božićnom specijalu, nakon Matjaža Keka, Damira Belje i Roberta Špehara, ugostili smo trenera Rijeke Željka Sopića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sopić se vratio iz Rijeke u Zagreb na odmor, pa sad nekako jurca na sve strane obići sve za blagdane, prije povratka nogometnim obvezama i početku priprema za nastavak sezone.

Selahi vjerojatno odigrao posljednje minute za Rijeku

Što se tiče posljednjih informacija iz tabora HNK Rijeka, Lindon Selahi vjerojatno je odigrao svoje posljednje minute za Rijeku i čeka se završetak te priče.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bez obzira dogovore li se njegov novi menadžer i klub oko eventualnog produžetka ugovora, teško je za vjerovati da bi predsjednik Damir Mišković, nakon što je u dva navrata popušio i dobio samo lažna obećanja, prešao preko vlastitih principa i stiska ruke koji mu je, kako je i sam nedavno naveo, mnogo važniji nego potpis na nekom papiru. Jer, kap je očito prelila čašu...

Krenuli smo sa Željkom Sopićem od početka. Kakva je bila polusezona, dojmovi?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Polusezona je bila zadovoljavajuća. Uvijek se može bolje. S obzirom na sve, bilo bi bolje da imamo koji bod više. S druge strane, moramo biti svjesni da smo mlada ekipa, a kad radiš s mladim ljudima, igračima, uvijek može doći do oscilacija. Najveći problem današnje Rijeke je da nam je jako teško prelomiti utakmicu. Znači, svaki trener sanja o tome da mu ekipa igra dobro i da stvara puno šansi, ali opet se druge strane, u datom trenutku, kad se taj nivo šansi digne na taj neki veliki level, znači da moraš prelomiti utakmicu. Znači, s 1-0 otići na 2-0 i onda suparnik ne može igrati na isti način. Ne može igrati toliko defanzivno, mora se otvoriti i onda kad imaš kvalitetu, automatizme i brze igrače možeš bez problema privesti kraju", kazao nam je u uvodu Željko Sopić i nastavio:

'Uigrat ćemo se još bolje i napasti vrh ljestvice'

"Nažalost, dogodilo nam se to nekoliko puta, gdje smo od već dobivene utakmice napravili sebi komplikacije. Kažem, to je tako kad imate puno mladih igrača. Ne bojim se, mislim da ćemo nakon ova tri tjedna što ćemo trenirati zajedno, biti još bolji, uigraniji i da ćemo napasti sam vrh ljestvice".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što je Sopiću bilo najteže kad je došao i zasjeo na klupu HNK Rijeka?

"Najteže je bilo kojem treneru, znači, kad gledate neki suparnički klub, znaš igrače. Jako teško je dobiti sliku i treba ti vremena da dobiješ sliku momčad i da upoznaš igrače koji nisu u prvom planu, koji dobivaju mrvice od minute i jednostavno, treba ti vremena da pohvataš. Za ove ostale se pripremaš u analizama kad igraš protiv nekog, recimo. Ti igrači koji su nama bili u tom trenutku, kad sam ja došao, protiv Lillea sam bio prvu utakmicu na tribini, utakmica protiv Dinama, pa druga protiv Lillea gdje smo imali van stroja tri vrlo bitna igrača - Radeljića, Dilavera i Bandu. Znači, ti igrači ti moraju dati neki dodatni impuls. Znamo kakav nam je roster, koliko imamo igrača u prvom planu, tko koga može zamijeniti, kad igraš protiv momčadi kao što je Lille, svaki disbalans u ekipi utječe na konačni rezultat, htjeli mi to ili ne".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Marco Pašalić je dolaskom u Rijeku otpustio sve igračke kočnice'

Marco Pašalić istaknuo se u momčadi u ovoj polusezoni i postao A reprezentativac...

"Marco Pašalić je dečko koji je već ozbiljne korake napravio u Borussiji Dortmund. Neke stvari mu se tamo nisu poklopile, više - manje, ali definitivno da je već u U-21 Hrvatskoj pokazivao veliku mogućnost napretka i svega. Došavši u Rijeku, otpustio je sve kočnice, zabio je nekoliko fenomenalnih, famoznih golova i jednostavno taj poziv kod izbornika Zlatka Dalića je došao u pravo vrijeme. Neću reći da je premlad, ali je u najboljim godinama i sad treba mukotrpno svakog dana raditi kako bi bio sve bolji i bolji".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Marko Pjaca se vratio u HNL, proigrao i opet postao dio reprezentacije Hrvatske nakon 5 godina...

"Opet ću reći - Kad sam bio pomoćni trener u Dinamu, bio sam dio te cijele priče kad je Marko Pjaca odlazio u Juventus. Znam kakav je igrač bio prije ozljede. To je dečko kojeg bi svaki trener uzeo za sina, a ne za igrača. S druge strane, mslim sa je Marko Pjaca dao jednu novu dimenziju ovoj mladoj Rijeci i svojom kvalitetom prije svega. Drago mi je da surađujemo i nadam se da će nakon mini priprema od tri tjedna biti još bolji nego sad".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Uopće nije bitno tko je doveo Marka Pjacu'

Pjaca je došao u Rijeku nakon Sopićevog dolaska. Je li Željko utjecao, imao prste u njegovom dolasku?

"Ma dobro, znate, mi treneri smo takvi. Uvijek volimo zahvale za nešto... Uopće nije bitno tko je doveo Marka Pjacu u HNK Rijeka, glavno da je on tu s nama. Ja i Marko znamo kako je to bilo, ali nebitno. Ja govorim uvijek - u tom trenutku neki su ljudi procijenili u jednom drugom našem klubu (Dinamu op.a), da on nije za njih. Za HNK Rijeka je bio jako dobar i dobro nam je došao. Nadam se da će s igrama u HNK Rijeka otići i na Euro s reprezentacijom, te pokazati cijeli svoj raskoš talenta u koji nitko u Hrvatskoj ne umlja, bez obzira gdje se nalazio, gdje živio, po pitanju navijača".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Riječani su prihvatili Sopića kao da je njihov sto godina. Jedino što Sopića malo smeta na Kvarneru je kiša, ali to je tako. Zamislite samo kako je u Engleskoj, primjerice... Što se tiče svega ostalog, Kvarner je za Željka mjesto okupano suncem i pozitivom. Uživa raditi na Rujevici...

'Ljudi u Rijeci i na Kvarneru su me odlično primili i hvala im na tome'

"Stvarno su me ljudi dobro primili i svima hvala na tome. U principu, ja sam takav kakav jesam - nisam baš neki tip koji voli pričati u rukavicama, odgovore zamatati u celofan. Što na umu, to na drumu. Znam da nekad nije najpametnije, ali j**iga. Pošto živimo u takvoj državi kakva je ova danas, najbolje bi bilo da svaki put kad dobijemo kažem da smo se držali plana, a kad nije toliko dobro, onda reći da igrači se nisu držali plana. Općenito, jako sam zadovoljan u Rijeci i radimo ne loš posao. Uvijek može bolje i to veseli, do kraja ima još puno, vidjet ćemo kako će ispasti".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Igrači su prihvatili i Sopićevu trenersku filozofiju pa, ako treba, trčat će i u jedan ujutro.

'Koji put su znali reflektori raditi i po noći'

"To uopće nije sporno. Nisu mi igrači trenirali sad gro puta po noći, niti su reflektori radili po noći ne znam koliko puta u neka kasna doba jer sam tako rekao, ali koji put jesu. S druge strane, najvažnija je stvar da me igrači najbolje poznaju, kao i ja njih. Znaju da sam totalno drugačija osoba u kabini, nego prema medijima, primjerice. Nemamo nikakvih problema s komunikacijom i s izvršavanjem obveza. Ono što je vrlo bitno je da oni znaju da su im moja vrata uvijek - 24 sata - otvorena - kao i dostupnost putem telefona. U bilo koje doba. Imam stvarno dobru komunikaciju sa svima, a znate kako je to u momčadskom sportu - onaj tko manje igra je manje zadovoljan, onaj tko igra više je zadovoljniji. Trener mora znati staviti sve to u jedan balans, da momčad prosperira i da čitava kabina bude koliko - toliko zadovoljna", priča nam Željko Sopić i otkriva nam svoju formulu uspješnosti po tom pitanju, u tom segmentu...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Komunikacija i iskrenost su jako bitni'

"Pa dobro, komunikacija i iskrenost su jako bitni. Uvijek svojim igračima govorim istinu, ono što ja mislim i što je neka istina, moja istina, a ne što oni žele čuti. Znači, to trener nikad ne radi, to se ne smije nikad raditi. Znači, treba postojati trenerska realnost u svemu. Nije to svaki put lako čuti, ali nakon nekog vremena, godina, shvatiš da je to, u principu, jedini ispravni način pristupanja i u odnosu s igračima. Nikakvog otpora, primjerice sad govorim, generalno, nije bilo prema meni od strane igrača. Tu je par starijih koji su prošli puno načina rada. Svatko ima pravo na svoje mišljenje, a ti jednostavno pokušavaš to sve uklopiti u neki format za što više i uspješnije paricipiranje i osvajanje bodova. To je formula svega. Znam, tako jednostavno zvuči, ali vjerujte mi nije to lako. Svi igrati ne mogu. Svi ne mogu biti niti zadovoljni, ali to vam je tako".

'Radimo na svim poljima'

Hoće li se Rijeka još i pojačati u zimskom prijelaznom roku?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vidjet ćemo. Kroz par dana ćemo vidjeti. Neke stvari se u klubu događaju. Vidjet ćemo. Znamo da živimo u vrijeme gdje naši klubovi jako teško nabavljaju sredstva, živi se od prodaje igrača. Nije to ništa novo. Tog je bilo prije i poslije mene i bit će. Malo pametniji ćemo biti tamo malo prije Nove godine. Radimo na svim poljima. I predsjednik Mišković i sportski direktor Darko Raić Sudar. Kroz nekoliko dana ćemo biti pametniji".

Ekstremno je raditi u uvjetima kad ti "pola" momčadi ide na ljeto ili u sredini u kojoj klub živi od prodaje igrača, odnosno gdje je fluktacija igrača iz godine u godinu povećana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Keku sve najbolje, zauvijek će ostati zlatnim slovima upisan u povijest HNK Rijeka'

"Naravno, ali to je tako. Imaš proračun koji ne pita. Ti moraš novac namaknuti, ali o tome se bavi predsjednik Mišković. On se bavi time, ne ja. Ja sam trener koji se snalazi i barata s onim što ima".

Matjaž Kek nam je prije devet dana u prvom Božićnom specijalu, u video razgovoru kazao kako Željko Sopić radi dobar posao na klupi Rijeke, ali kako mu se ne sviđa što ga često spominje. To je Matjaž Kek, naravno, rekao i u šali i u konstataciji da je Matjaž Kek bio prije i da se mora gledati na sadašnjost i budućnost, ali u svakoj šali ima pola istine...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Čuo sam to. Mislim da sam ga spomenuo samo jedanput kad je bila utakmica u Koprivnici, a to je uvijek neugodno gostovanje za Rijeku još iz davnih dana. Kazao sam da, kad je bilo po pitanju igre, samo sam spomenuo da su puno bolje momčadi pod ravnanjem gospodina Keka imale poteškoća u Koprivnici i nisu tako lako uzimali bodove. Spomenuo sam ga u kontekstu da se pobjedi ne gleda u zube. Matjažu Keku sve najbolje, napravio je najveće uspjehe u povijesti Rijeke i uvijek će zlatnim slovima biti upisan u klupsku povijest."

Kad se momčad okuplja?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"2. siječnja. Slobodni smo sad, nakon Božića smo podijelili plan rada. Svi igrači od doma moraju slati izvještaje na dnevnoj bazi. Sve je podređeno početku priprema, gdje oni jednostavno neće imati vremena u tih tri tjedna previše raditi na bazičnoj pripremi, odmah ćemo krenuti s uigravanjima. Tako sam smatrao, jer je bolje da taj dio odrade u krugu obitelji. Neka malo kite bor, budu s najmilijima, ali moraju proći, provoditi plan našeg rada i slati izvještaje svakog dana. Dakle, jedan sat dnevno moraju proći trenažnog procesa kod kuće. Složit će se svi da je bolje ostati kod kuće i to odraditi, nego da se 27. vraćaju", zaključio je Željko Sopić.