Nije ugodno u Maksimirskoj 128 gledati tablicu i vidjeti -11 u odnosu na Hajduk u situaciji kad najbolji igrači napuštaju klub (Šutalo, Livaković, Ivanušec ovog ljeta, Oršić i Ademi prošle sezone), ali jedno je sigurno - pod hitno se zagrebački plavi žele vratiti u igru.

Pobjednički mentalitet Dinama

Takvog su pobjedničkog mentaliteta, a tek je početak sezone, pa vremena ima. No, ima jedna stvar koju su dinamovci ne mogu dopustiti, a to je poraz. To bi ih i rezultatski, ali i psihološki unazadilo. Sergej Jakirović ima plan i program protiv momčadi koju je u prošloj ligaškoj utakmici vodio i koju je na kraju krajeva - složio.

"Rijeka me po ničem ne može iznenaditi, pa ja sam slagao tu momčad", naglasio je u svom jasnom, direktnom stilu Jakirović prisutnim novinarima u Maksimiru.

Još uvijek su u Rijeci ljuti na Jakirovića jer je tako brzo napustio kormilo prve momčadi i zaputio se na trenersku klupu rivala. Na Kvarneru, među nogometnom populacijom, takav potez okarakteriziran je izdajom.