Za njega se veže jedna nogometna "anomalija", ali pozitivna. Naime, vole ga i u Zagrebu i Splitu.

Stjepan Deverić omiljeni je lik osamdesetih, istinska legenda Plavih i Bijelih, reprezentativac i brzonogi napadač, kako to govore i pišu oni koji bolje poznaju njegov nogometni i ljudski opus.

Stjepan Deverić je uspješno nosio dresove Dinama i kasnije Hajduka tri i pol godine, pa se vratio svojoj najvećoj ljubavi - Dinamu.

Opjevana generacija 1982.

Igrao je legendarni Štef i za onu slavnu Ćirinu generaciju Dinama, opjevanu u pjesmama i pričama, iz 1982.

Iza sebe ima ostavštinu u Maksimiru od ukupno 9 godina igranja u plavom dresu u dva navrata - od 1979. do 1984. kad je nastupio u ukupno, prema podacima dostupnim na internetu, 102 puta uz 27 golova, a u drugom igračkom mandatu je od 1987. do 1991., nakon što se vratio iz Splita (Hajduk - 1984. do 1987. - 55 nastupa - 15 golova), za Dinamo odigrao 45 utakmica uz 8 golova.

Također, Stjepan Deverić je bio član momčadi propale Jugoslavije koja je osvojila brončanu medalju na Olimpijskim igrama 1984. godine.

Na tim Olimpijskim igrama postigao je 5 pogodaka te je tako postao najbolji strijelac turnira zajedno s Borislavom Cvetkovićem i Danielom Xuerebom, te dijele naslov najboljega strijelca. Za Jugoslaviju je Štef nastupao 6 puta.

'Dinamo je imao agresivnost, ali se opet malo povukao'

Javio nam se danas kako bi prokomentirao uvjerljivu pobjedu Dinama nad Spartom jučer na Maksimiru 3-1, čime su si dinamovci stvorili kapital od dva gola za uzvrat u Pragu sljedećeg četvrtka, u drugoj play-off utakmici za plasman u grupnu fazu Europske lige.

"Dinamo je odigrao dobru utakmicu protiv Sparte. Što se tiče sastava, nije bilo nekih specijalnih promjena. Plavi su imali agresivnost koju su materijalizirali u pravo vrijeme. Iako, moram biti iskren i reći kako zadnjih desetak minuta se Dinamo povukao, na jedan određeni način. To mi je neobjašnjivo, nije mi jasno zašto se povlače ako dominiraju. Stalno sam imao neki osjećaj da Dinamo može zabiti još koji pogodak više", govori nam Stjepan Deverić i dodaje:

"Kod svake promjene trenera, kao što je to bio slučaj sad u Dinamu, igrači reagiraju na jedan pozitivniji način. Znači, hoće se na jedan način novom treneru i dokazati i sve ostalo. Siguran sam i u to da je Jakirović motivirao dodatno igrače, ali mislim da je to bila čista reakcija na promjenu trenera, to što smo sinoć vidjeli na Maksimiru. Vrijeme će pokazati koliko će sadašnji trener i na koji način će to sve posložiti, kako će to biti u narednom periodu, tj kako će igrači djelovati."

Kako vam izgleda Dinamo u dosadašnjem tijeku sezone i kako gledate na odlazak senatora?

'Sezona je tek počela'

"Sezona je tek počela. Još Dinamo nije kiksao, tako reći... Dobro, kiksali su u ulasku u HNL sezonu, ali to su derbiji. Slažem se da je Dinamo pao u završnicama utakmice protiv AEK-a, u obje, ali to je bio jedan splet okolnosti i dogodilo se to što se dogodilo. E sad, je li to bio plod nečeg, zašto se to dogodilo, to je na stručnom stožeru koji mora kvalitetno analizirati trenutak i dati odgovor na pitanje zašto se to dogodilo. Zašto je došlo do pada, dekoncetracije. Nisu bili opušteni dečki, jer to nisu utakmice za opuštanje. No, bez obzira na sve, Dinamo funkcionira na način i živi od stvaranje i prodaje igrača. Otišli su Šutalo, Livaković i Ivanušec, prošle sezone klub su napustili Oršić i Ademi. Sigurno da kad ostaneš bez takvih kapitalaca, da se to osjeti", priča nam popularni Štef i dodaje:

"To su ipak prekvalitetni igrači. No, mislim da će Dinamo opet naći rješenje, da će dovesti adekvatne pojedince i da će se nastaviti kontinuitet kvalitete u prvoj momčadi. Ne zaboravimo da Dinamo ima vrhunsku školu nogometa. Iz škole će izaći dva-tri dobra mlada i talentirana igrača. To je jedan standardni proces koji Dinamo već godinama radi."

'U Dinamu su igrači tehnički moćni'

Što je u igri Dinama dobro, a što nije?

"Bez obzira tko sjedio na klupi, Dinamo je tehnički jako moćan. Sve su to kvalitetni igrači, tehnički moćni, međutim nedostaje još okomice, agresivniji napad isto tako. Dugo čekamo situacije za gol prilike... Trener najbolje osjeća situaciju jer žive praktički s igračima. Ako je pozitivan rezultat onda je dobro, ako je negativan, onda nije. Stvar je vrlo jednostavna i jasna po tom pitanju. Završnica Dinama mora biti puno agresivnija i okomotija i onda bi to bilo po meni kompletno".

Kako gledate na okolnosti i brzinu odlaska Jakirovića iz HNK Rijeka i dolaska u Dinamo?

"Teško je to komentirati. Svako reagira na svoj način. Svatko ima svoj put i pogled na neku priliku. Činjenica da su ljudi u Dinamu procjenili da treba napraviti neku reakciju, nešto, i to brzo... E sad, je li bilo nečeg gospodski, nije bilo gospodski u okolnostima i načinu Jakirovićevg dolaska u Dinamo iz HNK Rijeka, je li takvo što u redu, nije u redu, to će sve vrijeme pokazati... Ne volim takve poteze komentirati, ali u sportu je to tako - imaš li rezultat ili nemaš. Koliko Uprava stoji iza trenera, ma ima tu puno okolnosti, previše faktora i karakteristika da bi se jedan slučaj komentirao. Imam jako dobro mišljenje o Bišćanu jer je napravio rezultat gdje god je radio kao trener, a isto važi i za Jakirovića. To su dobri treneri", zaključio je Stjepan Deverić.

