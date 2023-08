UŽIVO

Početak: 20.00

Play-off Europske lige

Dinamo - Sparta 0-0

Play-off Konferencijske lige

Lille - Rijeka 0-0

I Dinamo i Rijeka večeras imaju sličnosti u svojim nastupima u Europi. Oba kluba nastupaju u doigravanju svojih euro natjecanja s novim trenerima. Sergej Jakirović je trebao biti s momčadi HNK Rijeka u Lilleu, ali u ponedjeljak je ekspresno postao glavnim trenerom Dinama.

Promjene na klupama prve momčadi

Damir Mišković i ekipa s Rujevice brzo su reagirali i njegovu zamjenu pronašli u Gorici. Željko Sopić preuzeo je momčad Rijeke i otputovao u Lille na sjever Francuske.

Obojica nisu imali puno vremena za uigravanje bilo čega, pa će biti zanimljivo vidjeti kakva će biti reakcija igrača Dinama i Rijeke protiv Sparte u Zagrebu i jakog Lillea u gostima.

Sergej Jakirović jučer je predstavljen u Zagrebu. Upravo na naše pitanje, na otvaranju dijela pressice kad novinari postavljaju pitanja, Sergej Jakirović nam je rekao:

Jakirović: 'Moramo biti maksimalno koncentrirani'

"Najviše se u tako kratkom periodu može napraviti s te psihološke strane. Imali smo jučer jedan kvalitetan sastanak. Naravno, popričao sam, hajmo reći, sa senatorima koji su jako važni, s mladim igračima koji su dosta živnuli jučer. Energija je ta koja će igrati glavnu ulogu. Mi moramo napraviti sve da budemo maksimalni. Koncentracija mene i ekipe je na Spartu. Nisam imao puno vremena za pripremu, ali sam iskoristio sve dostupne informacije. Znam da je Dinamo s njima igrao prijateljsku u pripremama. Pričao sam na tu temu s igračima i napravit ćemo sve da u Prag idemo sa što boljim rezultatom".

Željko Sopić toliko je kratko u klubu da se nije ni stigao pojaviti niti oglasiti za javnost kao novi trener prve momčadi HNK Rijeka. O nekakvim uigravanjima da ne govorimo. Lille je francuski uglednik i za Željka Sopića ovaj dvoboj bit će sličan onom kad je vodio Dinamo na Maksimiru protiv Juventsusa.

Naravno, niti malo emocijom, jer je u srcu Sopića Dinamo ipak klub za koji navija i koji najviše voli, ali nema sumnje kako će dati sve od sebe da s Rijekom poluči uspjeh. Sopić je preveliki profesionalac, osebujan lik čija energija će u utakmici protiv Lillea biti jako bitna. Jer, upravo energija je ono što će biti pogonsko gorivo Rijeke u Lilleu, u lovu na iznenađenje.

U lipnju mjesecu, nakon završetka HNL sezone, telefonski smo razgovarali sa Željkom Sopićem. Tada nam je rekao:

"To kad smo trenirali usred noći je bilo nakon Šibenika, to sam najavio već prije. Gledajte, za medije je sve to zanimljivo, ali realno dogovorio sam sa svojim kondicijskim trenerom, naravno, pitam sve za mišljenje, iako je zadnja uvijek moja, ali to je bila situacija kad sam jednostavno rekao da je to takva situacija u kojoj ćemo jednostavno poslati neku poruku s tim treningom i Šibeniku i svima. Gledajte sad što ću vam reći - to je neobičan potez po pitanju toga što to nitko drugi ne radi. U tom trenutku imao sam devet dana do sljedeće utakmice s Rijekom i znam da, ako želim igračima dati dva slobodna dana, da taj trening moram odraditi. Nekonvencionalno, ovako - onako, ma nije to".

Nakon toga, Željko Sopić došao nam je i u studio i u skoro sat i 40 minuta govorio o sebi, životu, ludim i zanimljivim situacijama iz karijere, igračke i trenerske. Sopićevo gostovanje možete pogledati u priloženom videu ispod.

