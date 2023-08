Novi trener Dinama Sergej Jakirović na današnjoj je pressici, prilikom svog obraćanja javnosti, po prvi put od kad došao u Dinamo, odgovarao i na pitanja novinara.

U jednom trenutku rekao je kako gaji trenerske postulate, a nakon toga smo ga mi upitali o kakvim trenerskim postulatima se radi, te je li svjestan važnosti navijača za uspjeh Dinama,kao i o pojačanjima. Jer, dosta sramežljivo Dinamo radi u tom segmentu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Naravno da sam svjestan važnosti Boysa i sutra ih očekujem u velikom broju. Očekujem da nam budu 12. igrač. Treba nam njihov impuls i huk".

O pojačanjima je rekao:

"Prijelazni rok traje do 31.8, za Hrvatsku do 8. rujna. Radimo maksimalno, nadam se da ćemo uspjeti do kraja dovesti još dva-tri igrača, naravno jako je važno hoće li u međuvremenu otići."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

FNC 12 iz pulske Arene ekskluzivno ćete 2. rujna moći gledati na streaming platformi Voyo.