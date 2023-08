U svom debiju na klupi Dinama Sergej Jakirović ostvario je prvu pobjedu, a hrvatski prvak je protiv praške Sparte slavio s 3-1 (1-1) i tako si priskrbio dva gola prednosti za uzvratnu utakmicu doigravanja za plasman u grupnu fazu Europske lige.

Gosti su poveli u 39. minuti golom kapetana Ladislava Krejčija iz kaznenog udarca. U 44. minuti izjednačio je Dario Špikić na asistenciju Brune Petkovića. Pobjedu Dinamu donijeli su Dino Perić golom u 59. minuti i Luka Ivanušec koji je pogodio mrežu za konačnih 3-1 u 61. minuti.

"Jako emotivan tjedan. Nije lako, bez obzira što ljudi mislili, teške su to odluke. Takav je život i takav nogomet. Jako sam ponosan na dečke kako su odigrali. Pokazali su jako mentalno stanje, vratiti se nakon 0:1 s energijom, trebao nam je gol, izjednačili smo u pravo vrijeme. Na poluvremenu smo se korigirali, odlično ušli u drugi dio, bilo je samo pitanje vremena kad ćemo zabiti", započeo je trener Dinama Sergej Jakirović pa nastavio:

"Drago mi je što je Luka zabio, idealan scenarij, kao u nekom filmu. Odlasci su neminovnost. Moramo sad tražiti novog Ivanušeca, novog Livakovića. Sjajna pobjeda, ovo je izrazito važno nakon svega što se izdogađalo u zadnjih 10 dana. Bit će nam ovo veliki vjetar u leđa. Nama je svaka sljedeća utakmica finale i u svakoj idemo po maksimum. Čekaju nas Rijeka i Osijek, morat ćemo se baciti na glavu, svaki igrač je važan kad igramo svaka tri dana. Bit će rotacija, svi će dobiti priliku, a na njima je da tu priliku opravdaju."

"Sparta? Sve očekivano. Izrazito visoka ekipa. Bilo je bitno da budemo koncentrirani u prekidima. Jedino iznenađenje je da je umjesto Kuchte igrao napadač broj 7, ne znam sad kako se zove. Dvaput je udario laktom u glavu tako da je mogao dobiti i crveni. Sudački kriterij? Upitan."

Dinamo u nedjelju dočekuje Rijeku u HNL-u.

"Znam ja koja je istina, nema razloga da ulazimo u to. Najlakše je sve okriviti na mene. Ja sam ta persona non grata. Zaboravlja se što sam ja napravio, a ja znam što sam napravio i kakvu sam ekipu ostavio. Za godinu dana će biti vjerojatno par transfera po 3-4 milijuna eura. Atmosfera će biti nabrijana, kolega Sopić je moj prijatelj, uzeo je ovdje s Goricom bod. Pokušat ćemo sve da pobijedimo, ali najbitnije mi je da mi damo sve od sebe, a onda to publika prepozna."

"Ambicija? Mene nitko nije pitao gdje sam bio 2015. godine. Nitko me nije pitao ništa kad sam dobio dvaput otkaz. Samo moja ekipa i ja znamo što se događalo. Ako nemaš ambiciju, ne možeš ništa napraviti u životu. Bit će uspona i padova, ali vjerujem više uspona."

