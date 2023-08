Nogometaši Rijeke u prvoj su utakmici posljednjeg, 4. pretkola Konferencijske lige na gostovanju kod francuskog Lillea izgubili sa 1-2 (1-1).

Protiv mnogo jačeg suparnika Riječani su se postavili s ojačanom obranom te planom prijetiti protivničkom golu iz protunapada. Takva je taktika umalo donijela ploda već u 4. minuti kada je Ivanović u remplanju oteo loptu Diakhiteu na 20-ak metara od gola, francuski je stoper pao, a riječki napadač izbio sam pred vratara Chevaliera koji je ipak pravodobnim bacanjem u noge otklonio opasnost.

Potom je Lille preselio igru na polovicu Rijeke, ali bez izrazitijih prilika sve do 24. minute kada je Labrović loše ispucao loptu, do nje je stigao David, ali u trenutku kada se Kanađanin odlučio na udarac uklizao je Hoxha i otklonio opasnost. Galović je odmah potom daleko ispucao loptu, oba domaća obrambena igrača na lijevoj strani, Alexandra i Gudmundsson, loše su procijenila njezin let pa je se dokopao Pašalić koji je onda napravio nekoliko koraka prema naprijed pa vidio kako je Chevalier izašao sa svog gola i onda ga izvrsnim udarcem lobao za vodstvo Rijeke.

Ipak, u završnici prvog poluvremena pritisak Lillea se isplatio. U 42. minuti kombinirali su Cabella i Haraldsson, ovaj prvi je pucao sa 10-ak metara, ali Labrović je obranio. No, minutu kasnije Yoro je osvojio loptu na 30-ak metara od gola Rijeke, dodao Davidu, ovaj proslijedio Žegrovi koji je preciznim udarcem sa 15 metara svladao Labrovića.

Veliku priliku Lille je imao odmah čim je počelo drugo poluvrjeme, David je ušao u kazneni prostor s lijeve steane, snažno pucao pod gredu, ali Labrović je bio na mjestu.

U samoj završnici dogodio se sličan scenarij kao i na kraju prvog poluvremena, Lille je naplatio svoj pritisak pogotkom. Nakon kratkog kornera u 89. minuti Cavaliero je ubacio, a Yoro bio najviši u skoku te glavom sa šest metara matirao Labrovića.

Mogla je čak Rijeka i do poravnanja u sudačkoj nadoknadi, ali prvo je udarac Jankovića odlično obranio Chevalier dok je potom Fruk poslao loptu preko grede.

Uzvrat je za tjedan dana u Rijeci.

