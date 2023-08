U svom debiju na klupi Dinama Sergej Jakirović ostvario je prvu pobjedu, a hrvatski prvak je protiv praške Sparte slavio s 3-1 (1-1) i tako si priskrbio dva gola prednosti za uzvratnu utakmicu doigravanja za plasman u grupnu fazu Europske lige.

Gosti su poveli u 39. minuti golom kapetana Ladislava Krejčija iz kaznenog udarca. U 44. minuti izjednačio je Dario Špikić na asistenciju Brune Petkovića. Pobjedu Dinamu donijeli su Dino Perić golom u 59. minuti i Luka Ivanušec koji je pogodio mrežu za konačnih 3-1 u 61. minuti.

Kad je pred kraj dvoboja izlazio, Luka Ivanušec se rasplakao. Bila mu je ovo posljednja utakmica za Dinamo.

Nakon završetka susreta, s igračima je otišao ispod Sjevera i plakao. Nije mogao sakriti suze. Napušta Dinamo nakon 173 utakmice, 37 golova i 19 asistencija. S klubom je osvojio četiri naslova prvaka hrvatske u isto toliko godina, a jednom je osvojio i Hrvatski kup.

"Hvala Dinamu, hvala Boysima, hvala svima. Puno toga ću pamtiti. Definitivno pobjeda protiv Tottenhama, jedna od najvećih pobjeda u Dinamovoj povijesti. Ali, bilo je tu još velikih utakmica i rezultata. Odlazak u Feyenoord izabrao sam jer je to dobro mjesto za moj razvoj. Osjetio sam da me klub i trener jako žele i to je prelomilo. Radi se o prvaku Nizozemske koji igra Ligu prvaka. Od sad sam najveći fan Dinama. Pratit ću svaku utakmicu i navijati, ostat ću u kontaktu s mnogima i uvijek pratiti što se događa u Dinamu. Kad pogledam kakve smo rezultate radili u Europi i u prvenstvu, mogu otići ponosan na sebe i na ekipu. Zahvaljujem se ekipi bez koje ovo ne bi bilo moguće", rekao je Luka Ivanušec za kameru Maxsporta.

