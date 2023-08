Prelazak jednog od najboljih HNL trenera Sergeja Jakirovića s klupe HNK Rijeka na klupu rivala Dinama, zbog tajminga, brzine i okolnosti, je bez presedana. Ne pamtimo kad se ovako nešto dogodilo u HNL-u, ovako nešto naprasno, iznenada i u osljetljivom dijelu sezone za ambicije jednog prvoligaškog kluba. Da priča bude jača i potez Jakirovića šokantniji, prelazak je došao 5 dana prije derbija na Maksimiru između Dinama i Rijeke, odnosno tri uoči Lillea.

Dva dana uoči puta u Lille na najveću utakmicu novije povijesti riječkog nogometnog prvoligaša, Rijeka je doživjela šamar, hladan tuš... Klub je ostao u jedno popodne doslovno i bez skoro svih pomoćnih trenera (Ivančić - kondicija, Salatović - prvi pomoćnik), bez video-analitičara (Roguljić), bez trenera vratara (Mrčila).

U HNK Rijeka su ogorčeni na ovu odluku Jakirovića, navijači bijesni... Naravno, ovdje se postavlja i pitanje je li Jakirovićev potez (ne)korektan, odnosno je li mu to bilo Ok ili mu je mrlja u karijeri? Dakle, postavljaju se neka moralna pitanja. Jer, mnogi će reći kako se ovakvo što ne radi. Barem ne na ovakav način. Nije gospodski, to sigurno nije... Ovog ljeta nekoliko je igrača došlo, između ostalog i zbog njega. Osobno je inzistirao kod Fruka da mu dođe u Rijeku, isto kao i kod mladog Jankovića, Čabraje, Pašalića itd... I sad ih je ostavio i zbrisao za Zagreb. Ali opet, Dinamo je veliki klub i ponuda takvog jednog kluba se ne odbija. Dakle, i moralno i profesionalno je diskutabilno, ali opet i jasno. Znači, slučaj za raspravu...

"Tonija sam htio dovesti još prije dvije godine u Zrinjski. Naravno, kad se pojavi HNL opcija onda sve otpada. Sad smo iskoristili i u prvom razgovoru smo, u principu, došli do zaključka da je to najbolje rješenje za njega. Doveli smo još nekoliko igrača - Čabraju, Ivanovića, Petroviča, Radeljića i Pašalića. Sve su to mladi potentni momci koji žele nešto napraviti. Sve mi je vezano samo za Rijeku i za posao koji radimo ovdje, u potpunosti sam orijentiran na uspjeh s Rijekom", kazao nam je Sergej Jakirović u razgovoru sredinom srpnja prošlog mjeseca...

"HNK Rijeka izražava razočaranje nekorektnim ponašanjem dosadašnjeg trenera Sergeja Jakirovića i njegovom odlukom da uoči važnih europskih ispita u Konferencijskoj ligi protiv francuskog Lillea napusti klub.

Za vrijeme boravka u Rijeci trener Jakirović i njegov stožer imao je punu potporu svih ljudi u klubu i navijača u njegovom radu i zato je odluka o odlasku uoči važnih europskih ispita u najmanju ruku nekorektna. Sergej Jakirović u ugovoru je imao odštetnu klauzulu koju je GNK Dinamo aktivirao i u tom dijelu nema ništa sporno, ali ostaje naravno uvijek pitanje načina odlaska", stoji u priopćenuu HNK Rijeka.

Okrenuli smo broj petorice poznatih hrvatskih trenera kako bi nam odgovorili na samo jedno pitanje - Što bi napravili na mjestu Jakirevića da dobiju ponudu Dinama u istovjetnim uvjetima?

Igor Pamić - trener Karlovca.

"Osobno, znači, to mogu sto posto tvrditi, je da nikad ne bi u ovakvim okolnostima ostavio HNK Rijeka, odnosno nogometni klub u cjelini. Bez obzira, tu sad nisu u pitanju Rijeka i Dinamo, ovdje se radi o nečem drugom. O vlastitom imidžu, osobnom. Rijeka je angažirala Jakirovića i dala mu najveću šansu u životu, a on je napravio dobar posao, tj radio je dobar posao. Također, HNK Rijeka se nalazi u situaciji u kojoj klub čeka dva povijesna dvoboja u Europi protiv uglednika iz Francuske, što je bitno i za klub i za hrvatski nogomet. U njegovim godinama, uvijek bi bilo vremena za Dinamo, tj za nešto više... Tako da ja sto posto ne bi", tvrdi nam bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac, koji je igrao, između ostalih selekcija i za Dinamo.

Samir Toplak

"Ne mogu sad reći točno i postaviti stvar što bi napravio na mjestu Jakirovića u istovjetnim uvjetima, jer nisam u klubu i neke stvari ne znam, a nisam ni imao ponudu Dinama. Međutim, želim tu naglasiti jednu stvar. Bio sam pet godina i 9 mjeseci na klupi Intera iz Zaprešića, u najmanjem klubu s najmanjim budžetom u HNL-u tada. Mislite li da u tih pet godina i 9 mjeseci nisam imao brdo ponuda i boljih klubova?! Imao sam, ali nisam otišao. To vam je moj odgovor na pitanje. Ali, svi smo različiti, svi donosimo odluke i radimo kako mislimo da je najbolje. U ovo današnje vrijeme komunikacija je, znate, najbitnija. Sjesti s ljudima i pričati. Sve ostalo je, ono... Sve se razgovorom može riješiti. Ne znam detalje Jakirovićevog poteza, ali kako meni cure informacije, razgovora nije bilo između njega i kluba."

Ilija Lončarević:

"Ne mogu odgovoriti na to pitanje, pa nema smisla da išta govorim previše. Svi smo ljudi, svatko od nas postupa drugačije i onako kako misli da je u tom trenutku najbolje, po nekom vlastitom nahođenju. Svatko, pritom, razmišlja na svoj način. Nemam vam što puno na to kazati."

Zoran Vulić:

"Dakle ovako - To vam ovisi o emocijama koje su prisutne u tom trenutku prema klubu u kojem si. Svi smo mi idividualci. S neke profesionalne strane, ako nemaš emociju prema klubu, onda da, ali ostavit klub u osjetljivom periodu, sigurno je malo nezgodno. No, želim naglasiti kako su puno puta i treneri bivali ostavljeni od strane Uprava, u istim okolnostima, pa nitko nije postavljao nikakva pitanja, nego kralj je mrtav, živio kralj. Situacija u kojoj se nalazi Rijeka, pred jednu jako važnu utakmicu, jedino je taj tajming nezgodan. HNK Rijeka je veliki klub i kao takav nema što prebroditi - Kralj je mrtav, živio kralj - to je tako u nogometu i tako to ide. Normalno da je Jakirovićev potez uzburkao emocije u Rijeci, što je normalno. Prirodno je da u HNK Rijeka, u čitavom gradu, na čitavom Kvarneru budu ljudi ljut. Jer, ostavit klub pred tako važnu i jaku utakmicu u Europi i prilikom dobrog ulaska u sezonu, e to je nezgodno. No, ponavljam - puno su puta i treneri ostavljani sami u pustinji, bez vode i bez ičeg. Ovo je profesionalizam i ako s te strane gledamo, onda je to to, onda su uvjeti bili bolji, emocija prema Dinamu jača".

Ivan Katalinić

"Ne bi. Iz razloga, što sam već imao slični slučaj kad sam bio u RNK Split. Hajduk me 2010. htio na trenerskoj klupi, pet-šest kola prije kraja. Mi smo se u tom trenutku borili za Kup UEFA-e i nisam otišao, nego sam ostao u RNK Split. Međutim, Hajduk je u međuvremenu pronašao trenera, tako da nisam ni išao u HNK Hajduk".

