Svašta se u protekla 24 sata događalo na relaciji Zagreb - Rijeka. Možda nikad kao dosad. HNK Rijeka ekspresno je, nenadano, ostao bez trenera prve momčadi, čovjeka koji je dosad radio posao u klubu besprijekorno.

Naprasno ostali bez trenera

Dva dana uoči puta u Lille na najveću utakmicu novije povijesti riječkog nogometnog prvoligaša, Rijeka je naprasno ostala bez trenera. Bez skoro svih pomoćnih trenera, bez video-analitičara, bez trenera vratara, stručnjaka za kondicijsku pripremu, bez svih ljudi dosad prvog i odgovornog za rezultate.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"HNK Rijeka izražava razočaranje nekorektnim ponašanjem dosadašnjeg trenera Sergeja Jakirovića i njegovom odlukom da uoči važnih europskih ispita u Konferencijskoj ligi protiv francuskog Lillea napusti klub.

Za vrijeme boravka u Rijeci trener Jakirović i njegov stožer imao je punu potporu svih ljudi u klubu i navijača u njegovom radu i zato je odluka o odlasku uoči važnih europskih ispita u najmanju ruku nekorektna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dinamo aktivirao odštetnu klauzulu

Sergej Jakirović u ugovoru je imao odštetnu klauzulu koju je GNK Dinamo aktivirao i u tom dijelu nema ništa sporno, ali ostaje naravno uvijek pitanje načina odlaska", stoji u jučerašnjem priopćenju HNK Rijeka, koje je prije 11 sati objavljeno, šerano i na Facebook profilu kluba. Naravno, Jakirović se našao na udaru nekih korisnika Facebooka koji prate HNK Rijeka, zbog svog poteza bez presedana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Rijeka smo vi i mi... svi odlaze i prolaze ali klub i navijači ostaju, a izdaje pamtimo. Samo hrabro i Forza Fiume!", napisao je jedan korisnik Facebooka koji navija za Rijeku.

Drugi je dodao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pobijedit Jakirovića u nedjelju".

Ima više komentara na račun Jakirevića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Komentari na službenom Facebook računu HNK Rijeka

"Neprecjenjivo".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Čuvajte se karme gosp. Jakirović".

"Tko je taj Serđo Jakirevic i zašto mu se pridaje tolika pažnja,da vrijedi ne bi se stisnuo pred malim Lillom?""

E sad, na utakmici sa Dinamom bi navijači Rijeke trebali potpuno ignorirati Jakirovića i Dinamo uopće! Kao da su na terenu samo rječani! Bez transparenata i ružnih ispada. Gospodski, a na kraju (kad pobjedimo) samo zvižducim ispratiti Jakirovića. Nogometaši Dinama nemaju niša s ovom prljavom igrom! Pokažimo primjerom!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dno dna!"

Portal Net.hr posljednji put razgovarao je s Jakirovićem u intervjuu prije nešto manje od mjesec i pol dana.

Sergej Jakirović za Net.hr sredinom srpnja ove godine: 'Želim da se Rijeku u HNL-u ove sezone nešto pita'

"Od kad smo došli u Rijeku sve je pozitivno i sve mi je vezano samo za Rijeku i za posao koji radimo ovdje, u potpunosti sam orijentiran na uspjeh s Rijekom. Dosta dobrih stvari smo, pritom, dosad napravili, stabilizirali momčad, podigli vrijednost momčadi", rekao nam je Jakirović i dodao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ponude... To vam je kao za igrače - kompliment i meni i stožeru na svemu što u klubu radimo. Nije mala stvar da si u fokusu preuzeti neku reprezentaciju, u ovom slučaju Bosnu i Hercegovinu, tako da sve to imponira, daje ti motiva za daljnji rad. Imam važeći ugovor i posao, planove i ciljeve ispred sebe i želimo nastaviti s dobrim radom. Koncentracija mora biti tu, ali sigurno da je to veliki kompliment i vrh trenerskog posla je jednog dana biti izbornik. To sigurno imponira."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O ambicijama s Rijekom kazao nam je:

"Naravno da su u Hrvatskoj uvijek u fokusu Dinamo i Hajduk. Po titulama koje su ta dva kluba osvajale, gledajući povijest, to je normalno. No, Rijeka je pokazala da se može ravnopravno nositi s njima, dobivat ih.... Ne vidim razlog zašto mi ne bi vjerovali da im možemo parirati. Najavio sam već, ali i opet ću - želim da nas se nešto pita, želimo biti maksimalno visoko koliko se može biti. Napravit ćemo sve u svakoj utakmici da budemo gore zajedno s njima, vidjet ćemo što će na kraju biti i donijeti prvenstvo. HNL je maraton od 36. kola. Vidjeli smo gdje smo bili, pa smo preskočili sve i izborili Europu. Sve se da, samo treba maksimalno raditi svaki dan i trudit se biti bolji".

Čitav razgovor Sergeja Jakirovića za portal Net.hr pročitajte - OVDJE.

FNC 12 iz pulske Arene ekskluzivno ćete 2. rujna moći gledati na streaming platformi Voyo.