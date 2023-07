Ako ćemo gledati unazad sedam mjeseci, ali i dulje kad je bio u Zrinjskom, trener Rijeke Sergej Jakirović živi lijepe i uspješne trenutke svoje karijere. Iza sebe ima niz dobrih rezultata, a sve čega se on primi postane bolje, tj momčad koju on uzme u ruke počne ostvarivati bolje rezultate.

Naravno, takvi treneri koji non-stop rade korak naprijed, uvijek su u središtu zanimanja.

Kako ambicije u Rijeci ne manjka, Jakirović je sav unutra. Samo razmišlja o poslu, o Rijeci i ne razmišlja o ponudama. Iako, naravno da mu je drago jer je to potvrda dobrog rada na Rujevici.

'U Rijeci je sve pozitivno, usredotočen sam samo na uspjeh s klubom'

Inače, pripreme HNK Rijeka su u tijeku, odrađuje se završni dio prije početka nove sezone sljedećeg vikenda protiv Rudeša, slaže se momčad i uigrava... Tu su i još neke provjere. Javio nam se Sergej Jakirović jutros nakon treninga...

"Ide sve kako treba, od kad smo došli u Rijeku sve je pozitivno i sve mi je vezano samo za Rijeku i za posao koji radimo ovdje, u potpunosti sam orijentiran na uspjeh s Rijekom. Dosta dobrih stvari smo, pritom, dosad napravili, stabilizirali momčad, podigli vrijednost momčadi... Izbacili smo nekoliko mladih jako dobrih igrača koji sad imaju raznorazne ponude. Čeka nas nova sezona, izazovno ljeto, da se tako izrazim. A ponude... To vam je kao za igrače - kompliment i meni i stožeru na svemu što u klubu radimo. Nije mala stvar da si u fokusu preuzeti neku reprezentaciju, u ovom slučaju Bosnu i Hercegovinu, tako da sve to imponira, daje ti motiva za daljnji rad", kazao nam je u uvodu Sergej Jakirović i dodao:

"Imam važeći ugovor i posao, planove i ciljeve ispred sebe i želimo nastaviti s dobrim radom. Koncentracija mora biti tu, ali sigurno da je to veliki kompliment i vrh trenerskog posla je jednog dana biti izbornik. To sigurno imponira".

'Prirodno je htjeti biti izbornik'

Htjeli bi biti jednog dana izbornik neke zemlje, a najviše Hrvatske?

"Pa dobro, to je nekakav prirodni put. Mada, puno trenera, kad razmišljamo i analiziramo, puno trenera nikad ne dođe u priliku, poziciju, u šansu da bude izbornik reprezentacije. Kompliment je, ali još moram ja raditi više, svoj svakodnevni posao u HNK Rijeka, kako bi se još bolje razvijao i postizao još bolje rezultate."

Jeste li zadovoljni dosad odrađenim pripremama, da li vas nešto smetalo i zbog kojeg detalja ste zadovoljni?

"Nije ništa, sve je super. Doveli smo igrače na vrijeme, to mi je bilo jako važno, da prođu glavni dio priprema s nama. I svi su prošli. Bili smo u Kranjskoj gori 12 dana gdje smo je sve bilo na vrhunskoj razini. Od hotela, hrane, uvjeta za trening. Sve je bilo na visokoj razini. Prije dva tjedna smo se vratili radi drugačije temperature, klime, da se priviknemo. Danas igramo protiv Slaven Belupa pripremnu, sutra s Rogaškom. Svi igrači će biti na dispoziciji".

Ispred vas je izazovno ljeto, kako ste rekli... HNL i Europa- Konferencijska liga. Naravno da vaš tim prati sva događanja i da su pratili jučerašnju dramu na Kosovu, gdje su ogometaši tamošnjeg prvoligaša Dukagjinija svladali Europu iz Gibraltara s 2-1 u prvoj utakmici prvog kola. Čekate pobjednika ovog para...

'Tonija sam htio dovesti još prije dvije godine u Zrinjski'

"Čekamo u drugom pretkolu. Nismo pratili, nismo imali gdje naći utakmicu, ali imali smo čovjeka naravno na licu mjesta, Darka Raića Sudara, našeg sportskog direktora i analitičara Anđelka Roguljića. Bili su na utakmici, imat ćemo sve informacije iz prve ruke. Europa kao Europa, vidio sam nekoliko iznenađenja u četvrtak. Danas vam svi nešto rade, svi analiziraju, pripremaju se, moramo svakog shvatiti ozbiljno. Ali, ne sumnjam ja o to. Pripremit ćemo se adekvatno, pričeti uzvrat na koga idemo, imat ćemo još više informacija za pripremu i ono što nas čeka."

Doveli ste Tonija Fruka iz Gorice. Kako ste to uspjeli, jer spominjao se i kao Dinamova gotova stvar?

"Tonija sam htio dovesti još prije dvije godine u Zrinjski. Naravno, kad se pojavi HNL opcija onda sve otpada. Sad smo iskoristili i u prvom razgovoru smo, u principu, došli do zaključka da je to najbolje rješenje za njega. Morali smo malo i pričekati, jer je imao još interesa. On je mlad, potentan i jako dobar igrač koji može napraviti razliku na terenu. Sretni smo što smo uspjeli dovesti Tonija Fruka. Nadam se da će biti zdravlja, jer to je ono što mu najviše treba. Dobro će se pripremiti i vjerujem da će nam donijeti kvalitetu."

Koga ste još doveli?

'Doveli smo mlade i potentne momke'

"Doveli smo još nekoliko igrača - Čabraju, Ivanovića, Petroviča, Radeljića i Pašalića. Sve su to mladi potentni momci koji žele nešto napraviti. Takve smo i tražili, da ih podignemo na još veću razinu svojim trenažnim procesom, da postanu bolji prvo za HNK Rijeka, a nakon toga, kroz period, da napravi kvalitetan transfer. Jednostavno, tako mora funkcionirati, tako i tražimo... Želimo momke željne dokazivanja, da naprave nešto u svojoj karijeri".

I, kako su se uklopili?

"Uklopili su se dobro, jako dobro rade, to je bitno. Optimist sam što se toga tiče", naglasio nam je Jakirović.

Hoće li Toni Fruk imati neku specijalnu poziciju i ulogu u igri?

"Fruku pašu sve pozicije naprijed, sve ih je već igrao, da li iza napadača na prednjem veznom ili najčešće na lijevom krilu, ovisi od igrača koje već imam u rosteru. Janković, Djouahru na lijevom krilu. Marco Pašalić je tu isto... Svi oni mogu zatvoriti i pokriti više pozicija. Ja tako i u principu uzimam igrače koji mogu igrati više pozicija, pokriti ih. Samo je pitanje izbora igrača i taktike. No, Toni je sigurno tu doveden da bude jedan od glavnih igrača, što je dosad i pokazao gdje je god bio, da ima dobar učinak."

'Rad u svakom klubu je drugačiji, ali postoji obrazac'

Rad u svakom klubu je drugačiji, ali u vašem radu postoji svojevrsni obrazac. Naravno, ima tu novih stvari stalno, jer je takav posao...

"Naravno da je svaki klub drugačiji. Nije isto tamo gdje sam ja počeo u Sesvetama, pa otišao u Goricu, pa Maribor gdje je normalno da budeš prvak. Pa odeš u Zrinjski isto gdje je normalno da budeš prvak. Rijeka isto kotira jako visoko, ima visoke ciljeve, moraš se prilagođavati klupskim željama i viziji. Mi smo svi ambiciozni, želimo nešto napraviti i biramo takve igrače. Nemamo problem mladim dati priliku. Oni mogu biti dodatna snaga uz jedan kostur koji je, onako, kvalitetan, ljudski i igrački."

Princip, špranca odnosno obrazac su - isti?

"Princip je, u biti, isti da. Gdje god smo ja i moj stručni stožer bili, mi smo uspjeli sprovesti neku svoju viziju i ideju u djelo. Zasad nam ide dobro, ne mogu se požaliti. Vjeruju nam igrači, sljede nas svi, a učinak na terenu mjerilo je koje je najbitnije na kraju dana".

Dinamo i Hajduk spominju se kao konkurenti u borbi za naslov prvaka Hrvatske, Rijeka i Osijek malo iza, ako govorimo o velikoj četvorki. Smeta li vas to i je li vam možda dodatni motiv da pokažete sve što možete i vi i svi u momčadi?

'Želimo biti maksimalno u vrhu'

"Nema tu malo iza. Naravno da su u Hrvatskoj uvijek u fokusu Dinamo i Hajduk. Po titulama koje su ta dva kluba osvajale, gledajući povijest, to je normalno. No, Rijeka je pokazala da se može ravnopravno nositi s njima, dobivat ih.... Ne vidim razlog zašto mi ne bi vjerovali da im možemo parirati. Najavio sam već, ali i opet ću - želim da nas se nešto pita, želimo biti maksimalno visoko koliko se može biti. Napravit ćemo sve u svakoj utakmici da budemo gore zajedno s njima, vidjet ćemo što će na kraju biti i donijeti prvenstvo. HNL je maraton od 36. kola. Vidjeli smo gdje smo bili, pa smo preskočili sve i izborili Europu. Sve se da, samo treba maksimalno raditi svaki dan i trudit se biti bolji."

Koji su onda stvarni ciljevi Rijeke u novoj sezoni?

"TOP 4 sigurno. Rijekin cilj uvijek je osigurati Europu, nije to tajna, napraviti neki transfer naravno. Ako imaš dobre rezultate, uvijek netko od mladih igrača iskoči, ima dosta zanimanja tada. Rijeka se 'naviknula' na Kup, jer je tijekom povijesti bila uspješna u Kupu. Sigurno da i tu želimo što dalje, kao što bi volio da u Europi uđemo u skupinu Konferencijske lige, ako je ikako moguće. Trebat će sportske sreće, dosta dobrih partija najviše, jer Europa ne prašta sitne greškice, to su sitni detalji. U ždrijebu da se dobije suparnika za 'potući' onako muški. Smatram da se može, imamo lijep i šitok kadar, po dvojicu minumum na svakoj poziciji. U slučaju odlaska imamo alternative, tako da nadam se da ćemo biti malo bolji nego proljetos".

'Svjestan sam transfera'

Dinamo hoće Frigana, a oni su vam rivali. Nije jednostavno...

"Nije, ali svjestan sam transfera kao takvih, bez njih ne možeš napuniti budžet. Što se prije s tim pomiriš lakše ti je, nema kukanja. Tražiš nekog novog Frigana koji je potentan, koji ga može možda naslijediti. Vidjet ćemo... Normalno je da igrači isto žele napredovati. Frigan ima 3-4 službene ponude, ne znam gdje će završiti."

Frigan trenira s momčadi i čeka transfer

Frigan trenira s momčadi?

"Sasvim normalno trenira, eventualno ako osjeti neke posljedice sa Eura, onda ga malo poštedimo. Normalno trenira kao da će, hajmo reći, ostati u Rijeci."

Ali gledate stanje i situaciju u momčadi bez njega?

"Tako je. Kao što sam rekao, momčad ima širinu na svakoj poziciji, a Frigan ima nekoliko službenih ponuda. Sigurno ga gledam, zato smo doveli mladog Ivanovića koji je njegovo godište - 2003. - koji je ozbiljan potencijal. Nadam se da može napraviti prave stvari. Imamo Obregona, imamo na radaru još dva napadača, pa ćemo vidjeti."

Jeste li strog trener?

"(Smijeh) - to bi trebali pitati igrače. Imamo otvoreni odnos. Zna se kad se radi, onda se radi, kad je zezancija onda je zezancija. Zna se hijerarhija u momčadi i tko što radi. Nije strogoća kao u moje vrijeme, ali sigurno da želim da poštuju ono što stožer govori, ima ideju i viziju i da te zahtjeve provode na terenu. Nismo imali problema dosad, eventualno na početku možda našeg rada u Rijeci, ali to je normalno. I kad kažemo 'problemi', mislim u smislu otpora prema radu. Ako ima otpor prema radu, taj s nama ne može biti, to je to, ideš dalje. Naravno, uz podršku kluba što je jako važno. Kao i svaki trener imamo svoje zahtjeve, ako ispunjava nemaš problema s tim igračem, ako ne ispunjava onda najčešće miniraju sebe. Svaka grupa ljudi nije naviknuta na negativnost i atmosferu u momčadi, jer takvi miniraju atmosferu rada."

