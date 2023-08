Prva utakmica za njega je bila uspješna. U svom debiju na klupi Dinama glavni trener Sergej Jakirović ostvario je prvu pobjedu, a hrvatski prvak je sinoć protiv praške Sparte slavio s 3-1 (1-1) i tako si priskrbio dva gola prednosti za uzvratnu utakmicu doigravanja u Pragu, za plasman u grupnu fazu Europske lige.

Bila je to tek treća domaća pobjeda za Dinamo, nakon slavlja protiv Hajduka u Superkupu i razvaljivanja Astane u Europi.

Gosti su poveli u 39. minuti golom kapetana Ladislava Krejčija iz kaznenog udarca, nakon provjere VAR-a (Perić igrao rukom u kaznenom prostoru, VAR dokazao navedeno).

U 44. minuti izjednačio je Dario Špikić na asistenciju Brune Petkovića. Pobjedu Dinamu donijeli su Dino Perić golom u 59. minuti i Luka Ivanušec koji je pogodio mrežu za konačnih 3-1 u 61. minuti.

'Za Dinamo je utakmica protiv Sparte bila nevjerojatno bitna'

Nogometaši Rijeke su, pak, u prvoj utakmici posljednjeg, 4. pretkola Konferencijske lige na gostovanju kod francuskog Lillea izgubili sa 1-2 (1-1).

No, izabranici Darka Raića Sudara, sportskog direktora HNK Rijeka koji je vodio prvu momčad zajedno s Radomirom Đalovićem u Lilleu, pružili su dobru i hrabru predstavu, te s aktivnom rezultatom dočekuju uzvrat na Rujevici.

Za komentar viđenog zamolili smo Igora Pamića, bivšeg nogometaša (igrao i za Dinamo) i reprezentativca Hrvatske, danas trenera Karlovca.

"Za Dinamo je utakmica protiv Sparte bila nevjerojatno bitna. Zbog svega što im se događalo u zadnje vrijeme - smjena trenera, promjena trenera, ispadanje iz Lige prvaka, neuvjerljiv start u prvenstvo... Zato je rezultat 3-1 strahovito bitan za zagrebačke plave za mir, pogotovo u klubu, ne samo u svlačionici. Ovo bi mogao biti jedan dobar zalog za kompletno bolju situaciju, što rezultatsku, što općenito glede atmosfere - da se malo smiri. Dinamo je bio dobar, ništa spektakularan, međutim imali su dinamovci kontrolu, dominaciju... Nije bilo lako odigrati tu utakmicu bez Šutala, Livakovića... Jednostavno, u momčadi ima dosta promjena, ali Dinamo je jako dobro odreagirao. Možemo biti zadovoljni s Dinamovom prezentacijom i pobjedom", kazao nam je Igor Pamić i nastavio:

'Dinamo se mora pojačati'

"Što se tiče odlaska Luke Ivanušeca, ne moramo niti razgovarati što njegov odlazak znači za Dinamo. Dinamo valjda zna što radi. Nemojmo zaboraviti da ne tako davno Dinamo je ostao bez Oršića i Ademija, a sad nema ni spomenutih Šutala, Livakovića i sad Ivanušeca... Borio se Dinamo prošle sezone bez Oršića i Ademija i nisu tako lako osvojili naslov prvaka Hrvatske. Dinamu predstoje teški dani. Klub je ostao bez strahovito važnih igrača za igru. Trebat će biti vrlo oprezan, morat će puno raditi, morat će se Dinamo pojačati, ako želi obraniti titulu prvaka Hrvatske i opet u Europi napraviti neki opipljiv rezultat."

Osvježio je svoju momčad Sergej Jakirović u 64. minuti, zamijenio desetku Martina Baturinu novim Dinamovim pojačanjem Lukom Stojkovićem, a umjesto Špikića ubacio Emrelija. Upravo je azerbajdžanski napadač već u 66. minuti došao u priliku, ali je njegov pokušaj otišao s krive strane vratnice.

Deset minuta poslije Stojković je dobio loptu od Ivanušeca na lijevoj strani, sjurio se u kazneni prostor, opalio ljevicom prema suprotnom kutu, ali je lopta prošla uz vratnicu.

'Stojković je talent, ali treba se potvrditi'

"Stojković je nadolazeći talent koji se još treba potvrditi. Bit će tu još oscilacija, ali za prvi utisak jako dobro"m navodi Pamić.

Jakirović je psihološki dignuo momčad u dva dana koliko je prošlo od prvog treninga u Dinamu.

"Psihološki je momčad Dinama bila slomljena zbog rezultata, međutim Dinamo je odigrao dvije jako dobre utakmice protiv AEK-a, pogotovo u Ateni. Nije tu trebalo puno na tom planu... Znate, to su dečki koji imaju dovoljno iskustva i puno takvih dvoboja, tako da nije tu bilo previše zahtjeva. Trebalo je samo pročitati dobro suparnika što su oni i napravili. Trebalo je i odigrati rezultatski na način na koji su to učinili. Dinamo je kvalitetniji od Sparte, tu nema govora, ali da je bila zahtjevna utakmica za Plave, to je".

'Rezultat u Lilleu je zalog za optimizam Rijeke'

Što se tiče sudara Lilla i Rijeke na Decathlon Areni, Rijeka je povela sjajnim dvadesetmetarskim lobom Marca Pašalića (24). Poravnao je Edon Žegrova (43) da bi pobjedu Lilleu osigurao Leny Yoro (89).

"Rezultat je zalog za optimizam Rijeke. Bit će to fešta na Rujevici. Rijeka je aktivan rezultat zaslužila, bila je hrabra. HNK Rijeka igra dobar nogomet. Isto su Riječani pripremili jako dobro utakmicu. Naravno, kad na taj način u 89. dobiješ gol, žal postoji. Ali, Rijeka može očekivati feštu u uzvratu, ali isto tako još i težu utakmicu. Nemojmo se zavaravati, Lille je neosporno bolji nego što je pokazao."

'Ne znam kako razmišljaju Jakirović i Dinamo'

Marco Pašalić kaže kako trenira samo spektakularne golove. Ovo mu je bio još jedan vanserijski za 1-0 Rijeke u Lilleu. Strašan nogometaš. Upravo ga je doveo u Rijeku Jakirović, kao i Fruka, Ivanovića, Čabraju, Radeljića i Petroviča... Kod svih navedenih igrača osobno je Jakirović inzistirao na dolasku, da bi potom napustio klub i otišao u Dinamo. Sigurni smo da bi neke od njih sad htio imati u Dinamu...

"Ne znam što je Jakirović razmišljao i kako Dinamo razmišlja. Dečki pokazuju da su na dobrom putu, ali sačekajmo ipak da prođe određeno vrijeme, da vidimo hoće li imati konstantu igranja na visokom nivou", zaključio je Igor Pamić.

