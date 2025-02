Cannavaro: 'Imali smo 14 bolesnih igrača! Tražio sam veliku žrtvu od njih i hvala im svima'

Dinamo je u 22. kolu HNL-a na Maksimiru svladao Goricu 3:1 i tako se približio vodećem Hajduku i drugoplasiranoj Rijeci.

Poveli su gosti u 27. golom Elezija, a izjednačili domaćini u 33. preko Kange. Ostali su gosti s igračem manje nakon što je Čuić od 56. do 63. dobio dva žuta. Pjaca je zabio drugi, a Kulenović treći gol za domaćine.

"Želim zahvaliti svim igračima. Tražio sam od njih veliku žrtvu jer nam je 14 igrača imalo temperaturu zadnjih dana. Bilo ih je i danas, ali su bili sjajni! To sam i njima rekao u svlačionici. Kad vidiš to, jako si ponosan. Dobro smo otvorili utakmicu, kontrolirali smo utakmicu i bili strpljivi, ali smo opet primili gol iz prve pogreške koju smo napravili. To nas je počelo jako koštati, moramo onda više trčati, moramo pokrivati više terena i teže je. Sve je bilo puno lakše nakon isključenja i na kraju smo pobijedili. Nije bilo lako, ali protiv ovih uvjetno rečeno manjih momčadi trebaš biti strpljiviji", rekao je trener Dinama, Fabio Cannavaro pa dodao:

"Sretan sam zbog Kange kao i zbog Sandra i Marka. Tako je to s napadačima, oni žive za gol i za njega je bilo jako važno da je zabio. Imali smo sastanak, imao je neki problem i tražio sam od njega da igra i hvala mu. Tako je s napadačima, kad zabiju su sretni, kad ne zabiju su tužni."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S druge pak strane, trener Gorice Mario Carević istaknuo je kako njegova momčad protiv Dinama s igračem manje nije imala šanse.

"Ne mogu zamjeriti ništa svojim igračima, nismo bili loši, pogotovo kad smo imali kontrolu. Dobro smo reagirali na Dinamov pritisak, iako su imali tri velike prilike. Nismo ponekad donosili dobre odluke kad smo imali loptu, ali prelomio je sve crveni karton. S igračem manje protiv Dinama nemaš što tražiti", rekao je Carević pa se kratko dotaknuo isključenog Čuića:

"Jesam li ga mogao izvaditi iz igre prije no što je dobio crveni? Mogao sam ga i ne staviti u momčad, ali neću te kartone komentirati."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Neviđena ludnica na golf terenu: Pogodio 'rupu iz prve' pa ostao utopljen u stotinama pivi

Tekst se nastavlja ispod oglasa