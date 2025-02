Fabio Cannavaro, strateg Dinama, ima revolucionirani plan kako osvojiti naslov prvaka Hrvatske. Dinamo je trenutno treći u SuperSport HNL-u 4 boda iza prvoplasirane Rijeke i tri iza drugoplasiranog Hajduka. Plavi su pobijedili Goricu prošlog vikenda u 22. kolu SuperSport HNL-a i smanjili zaostatak za Hajdukom koji je kiksao na Aldo Drosini kod Istre 1961. i sad žele u juriš. U subotu u 23. kolu čeka ih derbi na Rujevici protiv Rijeke. Od kad je došao u Dinamo, Fabio Cannavaro uveo je nove metoda rada, pojačao treninge i promijenio mnoge stvari u klubu. Je li izabrao dobar tajming, vidjet ćemo već na Rujevici.

Kompletiran kadar

Trener Fabio Cannavaro zamijenio je Nenada Bjelicu još i prije službenog početka mercata, a u mjesec i pol dana "natezanja" Dinamo je dolaskom na posudbu (s otkupom) Leona Belcara do kraja sezone kompletirao kadar s kojim će Talijan već ove subote na Rujevici krenuti u ključne borbe za naslov prvaka.

Prema informacijama Germanijaka, Talijan je u svlačionici nametnuo 'ubitačan' ritam.

"On sam, cijele je dane u klubu, od jutra do mraka, analizira sve živo. Od svojih igrača do protivničkih, detaljno planira treninge i želi napraviti velike promjene na svim razinama u momčadi i klubu", navodi se u tekstu Germanijaka.

Nova prehrana

Dinamovci imaju i novu prehranu i meni koji slaže igračima zajedno da svojim ljudima, ali to je tek jedan dio onoga što Cannavaro želi promijeniti. Uskoro na red dolaze i drugi segmenti, od zdravstvenih navika, vitaminizacije... Iako je Dinamo godinama funkcionirao i bio rezultatski uspješan, parirao često i najboljim momčadima Europe, Cannavaro očito vidi da tu ima još mjesta za napredak i da se čitav klub može podići još koju razinu više. I, na tom putu ima podršku svih! Naravno, uvijek ima nekih nezadovoljnih igrača, kojima se njegov način ne sviđa, ali tako je svugdje.

Najveća promjena o kojoj se priča jesu teški treninzi. Navodno, nikad jači u ovo doba sezone, bilo je igrača, koji su padali s nogu i jedva prošli kratak put od terena do svlačionice.

"Kod njega nema 'izvlačenja', ako se pojaviš na treningu s ostatkom momčadi, znači da si zdrav i da možeš trenirati 'full gasom', stoji u pisanju gore spomenutog medija.

Cannavarov princip je sljedeći. Dakle, on to radi da bi dobio odgovor na pitanje - jesi li spreman? Ukoliko igrač ne izdrži tako jak trening, znači da nije zdrav ili nije spreman. Nema polovičnog rada!

Luđak Albarella priprema dinamovce kao marince

"Mastemind" tog fizičkog dijela treninga jest Eugenio Albarella, kondicijski trener, u kojega Cannavaro ima najveće, moguće povjerenje i za kojega svi govore da je "luđak" koji igrače priprema kao marince.

Cannavaro i njegov pomoćnik Francesco Troise, pak, brinu o taktici i samoj igri, naravno, tu je i Sandro Perković, koji je i svojevrsna spona između Cannavara i igrača te ostalog dijela stožera (liječnika, fizioterapeuta, kondicijskih trenera...).

"Što se taktike tiče, kažu nam upućeni, nikad se nije u Maksimiru radilo toliko detaljno na pojedinim stvarima, a pogotovo Cannavaro inzistira na defenzivnim detaljima. Iako se, da budemo i malo zločesti, produkti tog rada najmanje vide, s obzirom na veliki broj primljenih golova i stalne greške u zadnjoj liniji, Talijan je uporan. Ne odustaje od svojih principa i ideja i uvjeren je da će ih na kraju provesti u djelo", navodi Germanijak.

To je Cannavarov plan za naslov prvaka, istovremeno i želja za još boljim i jačim Dinamom. I, mnogi s kojima smo pričali o tome, kažu da su sve te promjene poželjne i potrebne, da ih Cannavaro svojim autoritetom, ali i neopterećenim odnosima s igračima i ljudima u klubu, može ostvariti. Samo, postavlja se pitanje je li tajming za takvo što dobar? Vidjet ćemo u utakmicama koje slijede.

