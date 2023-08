Dinamo i Rijeka sutra od 21 sat igraju na Maksimiru, a utakmica će biti posebno zanimljiva zbog odlaska trenera Rijeke Sergeja Jakirovića u Dinamo početkom tjedna.

Upravo je novopečeni strateg Plavih najavio dvoboj: "Dojmovi su odlični. Dva treninga i utakmica, puno smo pričali oko teorije i psihološke strane. U četvrtak smo mogli vidjeti Dinamo kakav i u budućnosti želimo gledati, pogotovo onaj s početka drugog poluvremena. Da budemo još agresivniji i okomitiji da se možemo još bolje prezentirati na terenu. Svjestan sam da nema puno vremena za treninge, raspored je jako krcat. Igrači su pokazali želju i usvojili neke zahtjeve tako da se nadam da će sutra biti još bolje", rekao je u uvodu i nastavio:

"Mislim da je teže bilo pripremiti ekipu za Spartu, zato sam i rekao da nam je ta pobjeda bila iznimno važna. Svaka iduća utakmica nam je finale i tako ćemo se i postaviti. Analizirat ćemo protivnika i maksimalno se pripremiti. Na treningu ćemo vidjeti tko se kako regenerirao nakon četvrtka, treba nam energija, ali vjerujem da će svi htjeti igrati pa samo moramo odrediti tko će to biti."

"Može li me Rijeka iznenaditi? Ne znam kako bih uopće odgovorio na to kad sam ja složio tu ekipu. Iznimno cijenim sve igrače, znam koliki je ogromni potencijal među njima, ako bude zdravlja to će biti ogromni iznosi transfera u budućnosti. Neki su već sad pokazali jako veliku kvalitetu, to ćemo morati maksimalno zatvoriti kako nas ne bi ugrozili", rekao je za kraj.

