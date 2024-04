Robert Špehar, 9. najbolji stijelac HNL-a svih vremena sa 86 golova na kontu, jedan od najzahvalnijih sugovornika kojeg svaki novinar može imati, čovjek koji se ne skriva od javne riječi i mišljenja, prokomentirao nam je promjene u poretku prvoligaša u Hrvatskoj. Dinamo je 4 kola prije kraja prvi i kao takav dočekat će derbi svih derbija ove sezone, 5. svibnja na Rujevici protiv nogometaša Željka Sopića.

"Mislim da je tako nekako i najpoštenije, kad se sve zbroji i oduzme, kad se pogledaju sva događanja u tekućoj sezoni", tvrdi Robert Špehar u razgovoru za Net.hr.

"Idemo ispočetka. Utakmica Lokomotive i Rijeke je bila fenomenalna. Žustra, puna tempa, duela, poštenih, jel'... 4 gola, baš pravi derbi. Prvo bih čestitao Lokomotivi, njihova je pobjeda čista kao suza. Zaslužena. Igrači Lokomotive su ostavili srce na terenu, isto kao i kad igraju protiv Hajduka, isto kao i kad igraju protiv Dinama, da ne bi zaboravili i jednu i drugu ekipu. Htio bih ovim putem pohvaliti oba trenera - i Silviju Čabraju i Željka Sopića. Dečki, svaka čast. Bez obzira na poraz Rijeke, svi su nam pružili sjajnu utakmicu. Htio bih, isto tako, pohvaliti i oba predsjednika kluba. Damira Miškovića i Božidara Šikića. Njih dvoje godinama rade čuda u najvišem rangu našeg nogometa. U ovoj sezoni pogotovo."

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL Robert Mudražija slavi gol koji je zabio za 1-0.

Sve je otvoreno i bitka svih bitaka tek slijedi...

"Dinamo je zasluženo na prvom mjestu. Zagrebački su plavi u euforiji i gaze, ali Rijeka ima sljedeću utakmicu kod kuće, najvažniju, krucijalnu. Imaju sve u svojim nogama i dobru situaciju, isto kao i Dinamo. Riječani će u toj utakmici imati priliku pokazati je li to ta momčad koja takvo što, jednu takvu dramatičnu utrku, nakon sezone u kojoj su dobrim dijelom bili prvi, izgurati do kraja. Lokomotiva, pak, drži korak s gigantima koji imaju veće budžete. Imaju više novaca. Ponovno su došli na bod Osijeku. Svaka čast Lokomotivi na svim razinama za odlično obavljen posao u ovoj sezoni koja se lagano približava svom kraju i poprima obrise jedne prave sportske drame", dodaje Robert Špehar.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Mladi Marin Šotiček junak je susreta s dva gola.

Širina rostera odlučivat će. Jesu li se Riječani malo ipak umorili u tom završnom dijelu utrke za prvaka?

"Danas, po meni, Rijeka je ponovno bila malkec neprepoznatljiva, u odnosu na 90% sezone kako je ranije odigrala. Nije to bila ta Rijeka protiv Lokomotive kakvu smo naviknuli gledati. Naravno, Čabraja i Lokomotiva su detektirali slabosti Rijeke, postavili za takvo što taktiku, a ovo nije bila ona Rijeka u naletu, što je možda i normalno. Ne može igrati, pa rijetko koji klub na svijetu može igrati baš cijelu sezonu u istom tempu. Da, očigledno je Rijeka malo u posljednjih nekoliko utakmica upala u jednu malu rupu stagniranja, možemo to tako opisati. Recimo, kad sam protiv Lokomotive vidio klupu Rijeke u odnosu na klupu Lokomotive, Rijeka je protiv lokosa imala fenomenalnu širinu, ali jednostavno to se na travnjaku nije vidjelo", govori Robert Špehar i nastavlja:

Kako smo i detektirali u posljednjem intervjuu s Robertom Špeharom, u posljednjem našem stručnom komentaru HNL- a, derbi na Rujevici će biti odlučujući.

Foto: Ivica Galović/PIXSELL Foto: Ivica Galović/PIXSELL

"Ma tako je najpoštenije, da utakmica Rijeke i Dinama na Rujevici odluči pitanje prvaka Hrvatske u nogometu. Rijeka isto, nasuprot ipak Dinamovog šireg rostera cijelu sezonu, dobar je dio sezone bila na vrhu. Zaslužuje da na svom terenu pokaže je li Rijeka šampionska momčad ili samo ozbiljan contender, takmac u toj utrci za titulu. Dinamo u Rijeci ima priliku odmaknut se u šprintu i doći pred ciljnu ravninu kao prvi, te nastaviti svoju dominaciju u Hrvatskoj koja traje već godinama."

Robert Špehar tvrdi kako Rijeka ima malo teži raspored do kraja od Dinama.

"Imaju derbi s Dinamom, pa nakon toga idu mojem Osijeku na Opus Arenu. Dinamo, s druge strane, u posljednja 4 kola ima utakmicu protiv Rijeke, jednu jako nezgodnu i zahtjevnu utakmicu. Imaju Zagrepčani Osijek na Maksimiru, doduše i to neće biti lagana utakmica. Za Rijeku je derbi protiv Dinama biti ili ne biti. Ako dobije, ponovno će skočiti na prvu poziciju u krucijalnom dijelu sezone, na kraju balade koja je bila najljepša nogometna balada ikad u HNL-u što se tiče zanimljivosti. Ako Dinamo dobije u Rijeci, bez obzira na preostale tri utakmice nakon toga do kraja u prvenstvu, bit će prvak. Tako tvrdim, moje mišljenje. Prema svemu što smo dosad vidjeli. Međutim, nogomet je prekrasan sport koji iznenađuje svoje poklonike. Zato ga toliko i volimo".

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

I za kraj stručnog komentara 32. kola HNL-a istaknuo je:

"I da Rijeka ne bude prva na kraju, mora im se čestitati na svemu što su pokazivali. Isto kao i Lokomotivi. Bez obzira uhvatili li Europu, izlaz na europsku nogometnu scenu. Na kraju u moj Osijek. Isto klubu u toj borbi za 4. mjesto treba zapljeskati. Na svemu što su pokazali. Čestitat im. Što se tiče vrha, ova sezona u HNL-u je nikad uzbudljivija, ali što se tiče začela, nažalost tu nema uzbuđenja. Tu treba možda nešto napraviti u budućnosti, da to bude zanimljivo. I borba za Europu i borba za ostanak", zaključio je Robert Špehar.

Lokomotiva je u 32. kolu HNL-a zaustavila Rijeku pobjedom 3-1, a junaci slavlja za lokose bili su Mudražija i Šotiček. Dinamo će, 4 kola prije kraja prvenstva, po prvi put ove sezone dočekati iduće kolo kao vodeća momčad.

Lokomotiva je dva pogotka postigla krajem prvog dijela, spomenutih mladih nogometaša Robert Mudražija u 37. i Marin Šotiček u 43. minuti. Na samom kraju, u 96. minuti, Šotiček se drugi put na ogledu upisao u strijelce. Jedini gol za Rijeku je dao Jorge Obregon u 67. minuti.

Rijeka je ovim porazom prepustila vrh ljestvice Dinamu koji ima bod više od riječkog sastava (72-71). Takvo je stanje prije velikog derbija iduće nedjelje na Rujevici između Rijeke i Dinama. Rijeka je posljednji put u prvenstvu izgubila krajem veljače, od Dinama, a između toga je imala sedam prvenstvenih pobjeda u nizu.

Lokomotiva je nastavila borbu s Osijekom za četvrto mjesto, ima opet samo bod manje u odnosu na Osječane i izabranici Silvije Čabraje, koji radi odličan posao, pravi su hit ove sezone i najugodnije iznenađenje.