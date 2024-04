Željko Sopić trenutno je centralna trenerska figura u HNL-u. Njegova Rijeka 7. kola prije kraja prvenstva, nakon 29 odigranih kola, vodeća je sa 5 bodova više od Dinama uz utakmicu više u odnosu na zagrebačke plave i čak deset u odnosu na trećeplasirani splitski Hajduk.

'Ako netko izjavu nije dobro čuo, neka si kupi slušni aparatić'

Osebujan kakav jest, s drugačijim trenerskim metodama i izjavama, uspješno korača prema svom najvećem trenerskom postignuću u životu. Njegova tajna uspjeha je vrlo jednostavna - svakodnevni mukotrpni treninzi. Nikakav manjak pritiska, nepostojanje ikakvog "mača nad glavom" u vidu moraš osvojiti prvenstvo...

"Ako je za hrvatsku javnost bitno da kažem da smo pod velikim pritiskom, napište da smo pod velikim pritiskom. Ako za hrvatsku javnost nije bitno da smo pod velikim pritiskom, napišite da nismo pod velikim pritiskom", kazao nam je jutros Željko Sopić koji je sinoć bio u Udinama na utakmici Udinesea i Intera (1-2), pa je na kavi skupljao dojmove. Ne samo iz Italije, nego općenito...

Puni Sopić baterije u Zagrebu za ono što slijedi, dramatičnu završnicu, posljednju dionicu utrke za naslov prvaka, nikad neizvjesniji rasplet u hrvatskom klupskom nogometu...neka je što više ovakvih trenutaka zanimljivosti i napetosti u HNL-u i intervjua s tipovima poput Željka Sopića, jer je to nešto pozitivno i dobro za sve. Nogomet, zabava, humor, iskustvo, znanje i finese... jedna druga strana nogometa, kakvu nemamo priliku često vidjeti.

Kad smo ga upozorili da ćemo snimati razgovor i objasnili zašto to radimo, sve po novinarskim propisima, Sopić nam je na to samo rekao:

"Nemam ja s tim problema. Vjerujte mi da nemam problema s niti jednim sportskim novinarom, imam samo problema s onima koji misle da su najvažniji na svijetu. Ja nisam bitan. I da, smeta me kad mi se stvari izvlače iz konteksta."

Počet ćemo s tom temom onda. Što vam je konkretno zasmetalo kod novinara i kako komentirate epilog?

"Ne bih puno o tome niti me zanimaju ikakvi epilozi. Ako ja kažem da sam revoltiran, tužan, nervozan zbog toga što se Marko Pjaca ozlijedio na lošem terenu u Kranjčevićevoj i kažem “fuj” radi terena i ozljede, a poslije mi se izvlači iz konteksta da sam rekao “fuj” na novinarsko pitanje, što tu ima za komentirati. Ima izjava, snimljena, poslušajte ju 50 puta. Ako ju netko nije dobro čuo, neka si kupi slušni aparat. I gotovo. Postoji izjava koja je snimljena, nije rekao-kazao. Nebuloze se ne komentiraju".

'Očekivao sam takvu objavu Istre'

Idemo onda na bitnije teme. Prvi ste u poretku s Rijekom. U finalu ste Kupa Hrvatske. Finiš je sezone. Tek sad slijedi najteža etapa s najvećim izazovima. U nedjelju s početkom u 19.00 na Aldo Drosini, Rijeka igra finale Lige prvaka protiv Istre. Jer, za vas je svaka sljedeća utakmica do kraja finale Lige prvaka. Doslovno. Poslali ste apel za otvaranje istočne tribine za navijače Rijeke za Derby della Učka i naveli primjer Hajduka. Dobili ste odbijenicu posebno kod ultrasa Istre, ali i od kluba.

"Pravo Istre 1961. je da ne otvara istočnu tribinu. Ja sam rekao dan ranije da sam očekivao takvu objavu Istre 1961. Što se tiče odgovora navijačke skupine, ja ne komuniciram s navijačkim skupinama jer sam trener, ali kao taj isti trener imam pravo takvo što zamoliti za naše navijače, naše sportske prijatelje iz Istre, oni imaju pravo odbiti. Čisti račun, duga ljubav. Nema nikakvih problema".

Kakva je situacija u momčadi nakon derbija i pobjede protiv Hajduka na Rujevici prošle nedjelje 1-0?

'Svakodnevno mukotrpno treniramo'

"Ne znam. Tek sutra ćemo krenuti trenirati. Ispijam ovu kavicu u Zagrebu. Iskreno da vam kažem, ne znam. Ali, ono što znam je da se nitko nije žalio na ikakvu ozljedu nakon utakmice i nadamo se da ćemo se od srijede popodne svi grupirati, pošto ovi dečki koji imaju sutra Bajram, četvoricu igrača muslimanske vjeroispovijesti, Hodža, Selahi, Dilaver i Yansané, njima sam dao ujutro, da mogu obred na Bajram ispoštivati sa svojim obiteljima, otići u džamiju i sve to obaviti. Kako bi bili dostojni u vjeri. Popodne će se priključiti treningu i krenut ćemo se svi zajedno pripremati za Istru i gostovanje u Puli".

Skriva li se tajna uspjeha Rijeke u tome što nemate pritiska osvojanja prvenstva?

"Sad ovako - ako je za hrvatsku javnost bitno da kažem da smo pod velikim pritiskom, napište da smo pod velikim pritiskom. Ako za hrvatsku javnost nije bitno da smo pod velikim pritiskom, napišite da nismo pod velikim pritiskom. Znači, mi svakodnevno, mukotrpno treniramo, dan za danom, iz dana u dan kako bi bili što bolji, da bi polučili što bolje rezultate. Meni je to jedino bitno. A sad, gledajte, naravno da je to jedna homogena zajednica ljudi koji maltene žive i rade skupa, stručni stožer i igrači, naravno da ima tu i ovakvih i onakvih situacija. Nije uvijek sve nirvana i idila, ima tu i lijepih razgovora, ima i manje lijepih i ugodnih. Pritisak, ne pritisak, ja kao trener se moram pobrinuti da taj pritisak na ekipu bude što manji."

'Mi smo u Rijeci krenuli putem rada, ne preporuke'

Znači, tajna uspjeha je u mukotrpnom svakodnevnom radu, treninzima, u fokusu?

"Naravno. Ili ne znam, možda pošto smo mi u Hrvatskoj, vjerojatno je princip da te netko preporući. Evo, mi smo u Rijeci krenuli putem rada. Rad, rad i samo rad u jednoj zdravoj atmosferi, posloženoj sredini. Fokus, odricanje, svakodnevni rad, treninzi, pa do kud nas to odnese".

U klub ste donijeli i jednu posebnu energiju i davanje izjava, osebujnost, kao i nekonvencionalne metode trenerskog rada. Niste niti malo šablonizirani. Uvijek ste svoj. I karakterno i kao trener, u strategiji nogometa kao takvog. Niste se promijenili. Uvijek isti. Ljudi vas vole zbog toga. Volite proslaviti malo i na benzinskim sa svojim igračima. Neki popiju pivicu, neki kupuju autiće, a vi gledate i ne vjerujete...

'Zadnji put je Smolčić počastio na prvoj benzinskoj, ja na drugoj'

"Nisam ih još naučio da piju pivu, a da ne kupuju autiće. Nisam ih naučio ništa pošto jednostavno, kad me netko pita u kafiću što ćeš popiti, onda smatram da on časti. Kad netko nekog časti, on može izabrati što god hoće. Nemam s tim problema, mogu se samo na to nasmijati ili ne nasmijati. Meni je to simpatično. Počastim dečke na benzinskoj, častio sam ih i u Gorici. Nema tu neke filozofije. Znate, mi smo nacija koja od svega radi vijesti i spektakle. Nakon što sam bio trener Gorice godinu i pol i sad u Rijeci, ništa nisam promijenio po pitanju nekih stvari. I kad se gubilo znao sam počastiti i kad se dobije počastim. Zadnji put kad smo dobili u Kupu Smolčić je počastio na prvoj benzinskoj, ja na drugoj."

Uvijek ste svoj. I piva na bengi s ekipom je zakon. Prava stvar. Dobar potez. U bilo kojim društvenim sferama.

'Mene u Rijeci drži samo rezultat'

"Pa dobro, jel' vi svi zajedno novinari u Hrvatskoj mislite da ću se ja mijenjati. Radi koga? Radi toga što će tko nešto reći? Znate koliko je mene briga što će tko reći. Ljudi u Hrvatskoj misle da moraš biti dobar s novinarima, zato jer ćeš od toga profitirati, da se moraš s njima družiti da ti bude bolje u životu. Jednom za svagda - mene u Rijeci drži samo rezultat. Ništa drugo. Što se mene tiče, ja svoj broj i krug prijatelja imam danas kao i prije. Nije se povećavao. I u novinarskom svijetu i izvan njega."

'Ljudi su u gadnoj zabludi'

Nije tu stao. Nastavio je Sopić iskreni monolog.

"Ljudi su u gadnoj zabludi ako misle da te kod prvog lošijeg rezultata novinari neće nabiti na križ, stup srama. Svjestan sam ja toga svega. Pa, nisam ja od jučer. Prošao sam u karijeri puno toga i kao igrač i kao trener. Samo rezultat trenera drži na nekom mjestu, negdje. Samo rezultat ti daje da si u pravu. Ako nemaš rezultat, pa da si najljepši, najzgodniji, da najljepše pričaš, doviđenja."

'

Imate dobar odnos s predsjednikom Miškovićem. HNK Rijeka je jedna zdrava radna sredina gdje se igračima ne otkidaju 'glave' nakon lošijeg rezultata ili forme. Ne ulazi vam Mišković u svlačionicu, ne miješa vam se nitko u posao...

"Molim? Kakav ulazak u svlačionicu? Kakvo miješanje", odmah nas je prekinuo Sopić...

"Nitko nikad neće ući Željku Sopiću u svlačionicu. Prvi put kad netko uđe, mene više u tom klubu nema. Još uvijek sam trener Rijeke. Vrlo je jednostavan princip, u biti. Dokle god odlučujem, tada sam trener. Dok ne budem mogao odlučivati, onda će netko drugi biti trener. Naravno, moramo biti realni i iskreni u svemu tome. Našem predsjedniku Miškoviću nije lako, jer svakog mjeseca treba osigurati igračima plaće. I klupski budžet. A to u Hrvatskoj nije baš jednostavno i to treba cijeniti. Mi se bavimo terenom i nogometom, predsjednik radi da osigura sve što treba da sve funkcionira na najvišoj razini"

Nastavio je u svom stilu...

"Vidim ja da se tu puno trkelja, a ne poznaje se materija. Znači, budžet po pitanju marketinga, ulaznica i svega, to je 20% budžeta bilo kojeg kluba. O Dinamu neću pričati, Dinamo je otišao u nebo s proračunom. S druge strane, ja nisam siguran, ali ulaznice, marketing, sponzori, nisam siguran koliko točno pokriva budžet HNK Rijeka. Ali, ostaje činjenica da sve ostalo, što nije mali postotak, mora doći od prodaje igrača, a ako nema prodaje igrača koja će namaknuti sredstva za plaće, tu je predsjednik kluba, gospodin Mišković. Nije to baš tako jednostavno i još jednom ponavljam da svi trebaju cijeniti što je predsjednik Mišković sve napravio za klub".

Raspored do kraja za Rijeku je izazovan. Datum koji se, pak, spominje kao sudbonosan i za Kvarner i za Zagreb u nogometnom smislu je 5. svibnja. Derbi na Rujevici Rijeka - Dinamo.

"Vjerujte mi da niti ne razmišljam o toj utakmici. Meni je to daleka budućnost. Gledam samo utakmicu u Puli s Istrom. Ova je Rijeka koncentrirana samo na svaku sljedeću utakmicu. Sad da ih pitate, gro mojih igrača ne zna s kim igraju za tri tjedna, jer su fokusirani samo na prvu sljedeću utakmicu. Svaka sljedeća nama dolazi po injerciji stvari. Sad je fokus nama Istra. Bit će to jako zahtjevna utakmica na dosta zahtjevnom terenu. I to je to. Sve ostalo u principu bi bilo nerealno i nerezonski da mi sad pričamo o derbiju s Dinamom. Kad dođe vrijeme, doći će."

Čeka vas još jedno zahtjevno gostovanje u Kranjčevićevoj na lošem terenu 28. travnja protiv Lokomotive.

"Ja mislim da sve moje kolege treneri isto misle. Ja kažem ono što mislim. Ne mislim da u HNL-u ne postoji trener koji ne misli da su neki tereni opasni po zdravlje igrača, ali ja svejedno mislim da bi nama kao sportskim djelatnicima, trenerima, zdravlje igrača trebalo biti na prvom mjestu. Znam i to da smo svi karijeristi, da ganjamo uspješnost, karijere, ali prije svega smo ljudi koji rezultat ne mogu napraviti bez zdravih igrača. Mislim da bi se malo veća debata trebala povući oko toga, pokloniti tome", zaključio je Željko Sopić.