Krunoslav Rendulić 5. ožujka ove godine postao je trener azerbajdžanskog Sabah FK. On je već treći trener u sezoni za ovaj klub koji se drži na 7. mjestu tamošnje nogometne ljestvice i kojeg je svojedobno vodio i Željko Sopić, hit trener Rijeke i čovjek koji je na dobrom putu da s Rijekom osvoji naslov prvaka Hrvatske u nogometu. Rendulić je potpisao ugovor na godinu i pol dana. Iza sebe ima 4 utakmice.

'Sabah je za mene novi izazov'

U prve dvije je Krunoslav Rendulić ostvario pobjede, dok je sad u mini crnom nizu od dva poraza. U svakoj od tih 4 susreta je, prema podacima s Transfermarkta, započeo u formaciji 4-2-3-1.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Krunoslav Rendulić javio nam se jutros...

"Sabah FK je za mene novi izazov. Nisam još imao priliku raditi u Azerbajdžanu. Doduše, radio sam s Iranom, a to je neki sličan mentalitet. Prihvatio sam izazov u teškoj situaciji, ne baš obečavajućoj. Jer, naravno da nije najsretnija okolnost kad kao treći trener dođete u klub i sigurno da u takvim okolnostima postoje određeni problemi, ali meni je to izazov. Treba se s izazovima koji postoje ulovit se u koštac", priča nam jutros Krunoslav Rendulić i na naše pitanje - boji li se iranskog scenarija - Krunoslav Rendulić je kazao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Najveći rizik je nepreuzeti rizik. Jednostavno, tako se poklopilo. Mogao sam naravno čekati ljeto, ali pitanje je bi li mi se što bolje otvorilo. Možda, možda ne bi, ali eto, izašao sam iz zone komfora, iz fotelje dnevne sobe i uhvatio se izazova. Prvenstveni posao je takav da kad si dugo bez posla, nije dobro. Jasno da, s druge strane, ni uzeti bilo koji klub, prihvatiti bilo kakav posao nije dobro, ali dobro. Bitno da je Sabah ambiciozan klub. Prošle godine su igrali Konferencijsku ligu. Ovu sezonu rezultati nisu kakvi su oni željeli da budu. Zato je došlo do svih smjena. Vidjet ćemo. Nadam se da će sve završiti kako treba. Ambicije kluba su uvijek, normalno, najviše. Pitanje koliko su one u datom trenutku realne, ali dobro. Svi imamo neke ciljeve koji nisu mali, pa probajmo te ciljene i dohvatiti. Sabah FK je mladi klub. osnovan 8. rujna 2017. godine, te se priključio azerbajdžanskoj prvoj ligi tijekom sezone 2017./18", kazao nam je u uvodu Krunoslav Rendulić i nastavio:

'Liga u Azerbajdžanu je jako izjednačena'

"Sabah želi i u ovoj sezoni dohvatiti mjesta koja vode u Europu. Liga je jako izjednačena. Tu je pet klubova u par bodova. Male su razlike između drugog i sedmog mjesta. U ovom trenutku kad mi razgovaramo razlika je samo 7 bodova. Sve je moguće. Ali, naša je ambicija dokopat se jednog od mjesta koje vode u Europu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li se Krunoslav Rendulić s kim konzultirao prije odlaska u Azerbajdžan? Možda sa gore spomenutim Željkom Sopićem i(ili) Jurčevićem i Prosinečkim, koji su bili izbornici na klupi Azerbajdžana.

"Imao sam od Željka Sopića informacije iz prve ruke. Bili smo u kontaktu. Zvao sam ga, pa sam dobio korisne savjete, informacije."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Krunoslav Rendulić prati sva događanja u HNL-u.

"Rijeka i Dinamo su se iskristalizirali kao glavni konkurenti. Do prije kojeg kola je tu bio Hajduk. Zadnjim porazima Bijeli su otpali iz utrke za titulu. Utrka se nastavlja u dvoje. Mislim da trenutno to i jesu dvije naše najbolje i najkvalitetnije momčadi u Hrvatskoj. Ono što moramo naglasiti je dizanje forme Dinama nakon što su ispali iz Europe. Dodatni plus im je fokus na HNL. Rijeka je konstanta čitavu sezonu i ako promatramo i seciramo Rijeku u ovoj sezoni, mislim da su najkostantniji, ali po meni Dinamo ipak ima najveću kvalitetu i iskustvo. Derbi na Rujevici odlučit će o prvaku Hrvatske", priča Krunoslav Rendulić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Da li je Rendulića Hajduk u nečemu razočarao?

"Čini mi se kako je HNK Hajduk sve gurao i ulagao u ovu sezonu. Imali su velika očekivanja i što se tiče Kupa i prvenstva. Kad imate velika očekivanja i ne ispunite ih, onda naravno da se dogode velika razočarenja. Zašto je to tako, to znaju ljudi koji vode klub najbolje. Napravit će se analiza, donijeti određene zaključke i iz tih zaključaka i određene pouke za narednu sezonu".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Tako je to u Splitu i Dalmaciji'

Smatrate li očekivanja Hajduka i navijačkog mu puka nerealnima i jesu li prevelika očekivanja kumovala rezultatkom padu Hajduka i bolnom otvaranju očiju svih koji vole Hajduk i drukaju za njega?

"Gledajte, to je tako u Splitu i Dalmaciji. To je regija, karakter koji se brzo zapali, ponese ih euforija, ali isto tako i brzo se razočaraju ako se to dogodi. To je jednostavno tako. To se treba prihvatiti tako kako je kad je riječ o Hajduku i navijačima Hajduka. S tim se treba naučiti živjeti. Nema druge".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Željko Sopić radi odličan posao.

"Odličan, fenomenalan. Treba mu čestitati na tome. Željko Sopić je poseban i osebujan lik, ima neki svoj način komunikacije izražavanja. Nekima je to simpatično, nekima nije, ali svi smo različiti".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Malu prednost dajem Dinamu'

I za kraj, koga Krunoslav Rendulić vidi kao prvog u ciljnoj ravnini HNL utrke za prvaka?

"Ja nekako malu prednost bi dao Dinamu, ako se uzme u obzir iskustvo osvajanja trofeja u HNL-u i kompletnu povijest koju Dinamo u tim okolnostima ima. Rijeka isto ima svoje adute. Malu prednost dajem Dinamu ipak. Neka bude 51-49 za Dinamo.